鄭麗琼區會與警舌劍唇槍 要求戴委任證

曾以「PK鄧」稱呼鄧炳強

今年1月16日，警務處長鄧炳強首度到訪區議會，出席中西區區議會會議，當時主席鄭麗琼以「PK鄧」稱呼鄧炳強，又要求在場警員戴委任證，有疑似便衣警未戴委任證而被請離場。

鄭麗琼本月亦收到警方來信，批評中西區區議員葉錦龍在委員會會議上針對警方、曲解警方代表發言等；另批評中西區區議員、民主黨甘乃威「多次口出惡言」，試圖打斷警方發言，及以「黑警」稱呼警方。信中要求鄭麗琼正視及譴責區議員「三番四次針對單一政府部門及向在席官員使用侮辱性言語」。警方本周二再向鄭麗琼發信，稱上周四會議上，鄭容許甘、葉兩人宣讀聲明，但拒絕讓警方代表發言，並向代表喝罵「你收聲」，批評安排不公並對事件「極度遺憾」。

第3名被捕區會主席

鄭麗琼是新一屆區議會以來，第3名被捕的區會主席，西貢區議會主席鍾錦麟、元朗區議會主席黃偉賢早前先後在警民衝突期間，分別被指涉非法集結或阻礙警務人員執行職務被捕。深水埗區議會副主席伍月蘭，以及多名民主派區議員，亦先後在警民衝突期間被捕。