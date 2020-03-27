禁激起對政府不滿 殖民地條例範圍闊 湯家驊：門檻很高 陳文敏：恐變政治炸彈

戴啟思：條例預設涉暴力意圖

有「人權大狀」之稱的資深大律師戴啟思表示，在普通法地區，涉及「煽動」的個案非常罕見，他說有關條例預設了涉及暴力意圖，但認為若是涉使用暴力，或倡議使用暴力，本身已有其他條例處理。

陳文敏表示，「煽動」條例過往案例要追溯至六七暴動時代、用以控告左派報章，他形容條例涵蓋範圍甚闊，包括藐視香港司法制度、激起對香港政府的不滿、加深香港不同階層敵意等，與言論自由定有衝突。陳文敏指出，若政府最後決定以此罪控告鄭麗琼，任何級別法院都可裁決條例違憲與否，估計無論法庭如何判決，最終都會上訴至終院，料屆時或招來另一「政治炸彈」。

行會成員、資深大律師湯家驊稱，有關罪行在回歸後未用過，不等於無法律效力，他稱罪行門檻「很高」，但不一定要涉及暴力才可引用，稱條例針對幾種不同情况，包括煽動民間仇恨等。他提及，回歸後國際人權公約條文已納入本港法律，本案可測試有關罪行條例是否符合公約標準。

湯：不一定要涉及暴力

測試是否符人權公約

法律界立法會議員郭榮鏗表示，條例是港英政府用以打壓異見分子，過往案例包括「大公報案」，控告《大公報》刊登的文章涉干犯煽動意圖，批評條例違反《人權法》、國際公約條款，牴觸言論自由。翻查資料，1952年《大公報》被港英政府以「刊載煽動性文字」為由，下令停刊6個月，在內地政府向英國交涉後，改為停刊12日。

港英1952年引例令大公報停刊

香港人權監察批評，煽動罪過時兼定義廣泛，無論表達意見、寫書、出版等均可以言入罪，違反《公民權利和政治權利公約》及《香港人權法案》；強調若要限制言論，須基於合法目的、出於必要及合乎比例；若涉煽動言論，應只限於煽動「即時暴力」的言論。