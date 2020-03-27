轉發起底帖文 警「煽動罪」拘鄭麗琼 民主黨斥以言入罪 陳文敏：條例古老嚴苛

陳：反映已有嚴例保障國安

高調拘捕展示「權威」

「煽動罪」來自英國的普通法，1938年由英國殖民政府引入香港。港大法律學院教授、名譽資深大律師陳文敏回覆本報查詢時表示，「煽動」條例不止古老，在法律界亦一直備受爭議。他形容條例範圍甚闊，與言論自由定有衝突，自《人權法》在香港通過後，法律界一直批評該條例。陳說此例子反映香港並非無條例保障國家安全，甚至現行法例已太嚴苛。陳又指出，鄭麗琼本身為知名人物、無潛逃風險，警方理應可向她發出傳票，惟卻高調引用煽動罪拘捕，質疑是藉高壓政策展示「權威」。

凌晨上門 檢走手機下午保釋

昨凌晨1時許，警員到鄭麗琼位於葵涌麗瑤邨的寓所將她拘捕，並在單位內蒐證，檢走其手提電話，逗留約1小時後將鄭押返葵涌警署扣查。至昨午約2時，鄭獲准以1萬元保釋，4月中旬須向警方報到。她離開警署時一臉倦容，雙手合十，稱案件已交律師團隊處理，感謝各界關心，未有回應提問。

檢視違私隱例禁制令否

警否認針對：不排除拘更多人

反修例運動期間，高等法院去年10月頒下臨時禁制令，禁止任何人不法披露警員及家人的個人資料。網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑表示，會檢視案件是否違反《私隱條例》，及交律政司檢視有否違反禁制令而干犯藐視法庭罪。對於拘捕行動所用罪行是否合適，警方消息稱，警方以「作出具煽動意圖的作為」向法庭申請搜查令，獲裁判官批准。

被問及網上很多人亦曾轉發鄭麗琼轉載的帖文，只拘捕鄭是否政治檢控，莫俊傑強調是針對犯法行動，而非針對任何人：「無人可凌駕法例，任何人都須受法律制裁，我們不會理會他的背景及工作。」

有記者追問鄭的帖文如何被理解成「煽動暴動」、現時正調查多少宗類似案件，莫未正面回應，稱調查仍繼續，會徵詢律政司意見，不排除更多人被捕。他稱相關行為除有可能違反禁制令，更有可能違反其他刑事罪行，任何行為會引起他人敵意、惡意及煽惑他人使用暴力，都有可能違反該法例。莫再被追問相關帖文哪些字眼涉煽動，他稱不會在此詳細討論，呼籲記者翻查法例。

記者問涉煽動字眼 警着查法例

《大公報》前日報道，鄭麗琼周二（24日）在facebook轉發起底警察個人資料的帖子，當中包括警員編號、相片、姓名等資料，呼籲相關警員自首、以眼還眼等。報道稱該報向鄭查詢後，有關帖文已刪除。

郭榮鏗：用港英條例遏異見

梁志祥：從政者非處法網外

民主派質疑政府用殖民地法律控告鄭麗琼，是用法律打壓異見。法律界立法會議員郭榮鏗表示，「煽動意圖」罪行是在港英時代，用以打擊批評政府的異見分子，斥條例「過時」、「生鏽」。公民黨楊岳橋批評，深夜拘捕一般是擔心被告潛逃、毁滅證據，或冀收震懾作用，斥政府做法是冀藉拘捕鄭麗琼震懾市民。他說條例列明若言論只是批評政府、指出其憲制錯誤觀點，不會構成犯法。

建制派批評鄭麗琼在網上分享警員私隱屬失德，稱從政者不能處於法網之外，會受法律制裁。民建聯副主席周浩鼎表示，每次執法機關執法，反對派就稱濫捕，是找藉口反對執法，認為執法機關只是依法辦事。至於以「煽動罪」拘捕鄭是否合適，周稱事件已進入司法程序，不會評論。另一民建聯立法會議員梁志祥表示，言論自由並非沒有底線，分享警員私隱資料涉嫌違法，從政者亦不能處於法網之外，會受法律制裁。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676