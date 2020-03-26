收口罩訂金後失聯 商人涉騙95萬被捕

灣仔警區重案組第二隊高級督察陳孟豪表示，早前接獲多宗口罩騙案舉報，稱有人於網上平台包括facebook聲稱有日本製口罩出售，一盒50個索價55元，並提供指定戶口供入帳，稱2月中發貨。事主入帳後至交貨日期仍未收到口罩，其後亦無法與對方聯絡。

一盒55元百人中招 警料有人在逃

警方其後在各區共接獲103名事主報案遭同樣手法詐騙，涉及約95萬元，最高金額的一宗涉款18.6萬元，經過深入調查後鎖定一個銀行戶口，前日在柴灣拘捕一名報稱任商人的40歲姓張男子。探員發現他曾把部分騙款轉帳至他人戶口，相信仍然有涉案人在逃。另外，警方於2月13至18日接獲超過30名市民報案，稱透過網上社交平台購買口罩，經銀行轉帳後，有關商戶負責人失去聯絡，其後未有收到貨物，懷疑受騙遂報案，涉款約1.5萬元。

九龍城警區刑事調查隊及重案組接手調查後，於昨凌晨在沙田區拘捕一名24歲姓鍾本地男子，數小時後在西區再拘捕另一名22歲姓賴本地女子，兩人涉嫌以欺騙手段取得財產被捕，警方於案中檢獲3部手提電話及1張銀行卡，相信與案件有關。

（抗疫新階段）