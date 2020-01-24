STEM教師製重用口罩 濾芯面積正常1/5

計劃發起人香港發明創新總會常務副主席李偉康是STEM教師，他最初以紙黏土及3D打印技術製作口罩雛型，其後團隊投入近7位數字金額，並與工業製造專家改良口罩，投入生產。

濾芯縮小減用量 4月底推市場

負責改良的設計師袁思明表示，MASKSAVER口罩外殼以兩層食品級塑膠製成，左右兩邊分別放置可替換的溶噴布濾芯，使用的濾芯面積為普通外科口罩約五分之一。袁說，口罩外殼以消毒噴霧或梘水清洗後，可重複使用一個月；濾芯亦可拆開外殼更換。他說，已委託東莞廠房設一條生產線，日產2萬個，4月底會正式推出市場。套裝口罩附60塊以歐盟標準EN-149, FFP2/3級、可過濾微粒94至99%或以上的濾芯；團隊正申請與N95口罩同級的內地GB2626認證，亦正設計小童裝口罩以供學生使用。

專家：濾芯過小易飽和 漏氣變無用

同樣有製作可重用口罩的中大化學系前講師鄺士山（K Kwong）質疑，該口罩的濾芯面積過小，空氣過濾效能成疑，「人體每分鐘呼吸6公升的空氣，濾芯面積太小令其太快飽和，空氣流通阻力大會使其屈曲，導致漏氣」，令口罩失效。理大機械工程學系創新產品與科技講座教授梁煥方表示，口罩設計「有好大問題」，即使使用高規格的濾芯，但裁小面積後，「空氣只許在小洞中通過，增加空氣流動速度，直接影響過濾效能」。梁又說，材質較硬的膠套難以封密，一至兩毫米的空隙已可令用家吸入大量未過濾的空氣。

（抗疫新階段）