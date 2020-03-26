【疫境時刻】生意淡薄見真情 「香港人幫番香港人」 的士暖男暗藏口罩義贈乘客

明報記者 黃詩雅

每日都要接觸陌生人的阿Jim，疫情肆虐期間，除載客時戴口罩，亦會將口罩用密實袋包裝好放在車廂，隨時送給有需要的乘客。

婆婆口罩戴3日 獲贈罩「眼濕濕」

他憶述，有次在街上接載一名老婦，她主動打開話題，稱鮮有見到年輕的士司機。當時適逢大批市民四出搶購口罩，兩人自然談起口罩問題。婆婆說，口罩都是由兒子較早前以高價購買，她當日所戴的口罩已用了3天，即使口罩不夠用，她也不敢告訴兒子，不願兒子捱貴價口罩。阿Jim聽後，趁婆婆下車前送上口罩，婆婆收到口罩後「眼濕濕」，連忙道謝。他又說，自己亦曾接載醫護人員，更獲對方主動送上口罩。

疫情最差日掙48元 「爭啲唔夠食飯」

「農曆年後疫情開始，條街無人，最差試過做足12小時，扣除成本得48蚊一日，爭啲唔夠食飯，嗰幾日好難捱」，疫情令的士業界大受打擊，他說，反修例運動期間生意反而無受太大影響，每日平均掙到約1000元，收入不成問題。

志同道合 「黃的台」解燃眉之急

疫情爆發約兩個月，他說生意無起色，直至上月他加入成為「黃的台」司機，起初只因認同黃色經濟圈的理念，後來卻受惠於此，收入回升至每日約800元。

阿Jim一向駕駛早更的士，每早5時開工至下午5時，疫情爆發後，車主為免的士閒置相繼減車租，早更的士車租由400餘元減至200餘元。最近他改為駕駛「特更」，可自行安排開工時間，連同車租、燃油費及車位，每日成本約500元，他透露不少同行跟他一樣改為駕駛特更的士，因可把握上下班繁忙時間做生意，若司機的體力許可，更可開工超過12小時，形容是「用時間換取金錢」。

醫院接客為生計 加強消毒免家人憂心

疫情下人人避免出入醫院，為了生計，阿Jim與其他同行仍選擇冒險到醫院接載乘客，而遇到前往醫院的乘客，他亦不會拒載，但自己與家人都會擔心，「驚㗎，會開窗，上完醫院客會噴下消毒噴霧」，車廂咪表旁放置了一瓶消毒噴霧，前座司機位及乘客位之間亦擺放了一瓶消毒搓手液，供乘客上落車時使用。他自己亦有加強清潔車廂，「地氈底、表位、冷氣出風口、座位、軚盤都會抹。每日收工前會大清潔一次，接了3、4輪客就噴消毒噴霧，一得閒就抹車」，形容現時的士車廂是「前所未有咁乾淨」。

（抗疫新階段）