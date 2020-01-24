fb報道中移動客戶減725萬 有線炒發帖員工 執董：hashtag無事實根據

財經部主管請辭獲挽留

早前中國三大電訊商公布其用戶人數急跌，其中中移動的客戶總數按月跌725.4萬戶，引發網民熱議，部分留言更與疫情死亡數字相提並論，其後各電訊商澄清下跌涉多個原因。有線財經資訊台上周五在facebook發帖報道事件，並加入hashtag（標記）「#香港都係得700萬人」、「#成個香港啲人唔見晒」、「#真相只有一個」、「#洩露國家機密」等。據了解，財經部在周日中午接獲通知，該帖文要下架。

本報向有線寬頻執行董事馮德雄查詢，他承認一名在有線財經組工作15年的員工被解僱，原因不涉及報道中移動的客戶減少或任何政治因素，而是該帖文的標記作出無事實根據的暗示和臆測，嚴重偏離有線新聞一直秉持堅守的尊重事實、公正持平原則，他否認接到中移動的投訴。

馮德雄否認接中移動投訴

馮德雄稱，曾向該員工提出其他處分方式，但對方不承認出錯，也不接受任何處分，因此最後決定解僱。他證實財經部主管顏寶剛一度主動請辭，以承擔帖文出錯責任，但經挽留後已打消去意。

記協主席楊健興認為，facebook帖文、加hashtag等是否應與新聞相同抑或可較「出位」，一向沒有普遍準則，新聞機構各有標準，但他希望機構的把關者能清晰向編採人員說明處理準則，以避免因理解不同而出現不愉快事件。

（抗疫新階段）