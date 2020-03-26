公務員投訴：每周於疫廈工作3至4日

法會資訊科技界議員莫乃光昨表示，接獲公務員投訴，稱政府大部分部門員工仍維持3或4日返辦公室工作。灣仔胡忠大廈有租戶職工確診，他接獲投訴指，大廈內的政府部門如衛生署、教育局及通訊局等，未有全面落實在家工作安排。

胡忠大廈上班公務員：

近半員工未在家工作

於胡忠大廈一個政府部門辦公室工作的陳小姐（化名）稱，她本周須有3日回辦公室，部門有每天返辦公室人數規定指標。她說，部門主管安排人手時沒考慮工作崗位及性質，形容只為「湊夠人頭」，現時每天仍有約一半員工回辦公室。

胡忠大廈管理處表示，獲悉一名32樓租戶職員確診，最後到大廈為本月20日，有關辦公室已消毒和清潔。

於財庫局工作的陳先生（化名）表示，部門從未實施有關在家工作安排。陳先生理解部分前線同事或因其工作或服務特殊，難以在家工作，但認為局方應安排彈性上班時間，避免員工於繁忙時間上班，減少與其他上班者緊密接觸。

23部門無正面回應工作安排

本報昨向23個政府決策局及部門查詢其工作安排及員工返辦公室日數及人數，不獲正面回應。政府發言人稱，各部門只提供必要、緊急和有限度的基本公共服務，而每局和部門會按本身運作模式和服務安排合適人手，實施減少社交接觸和其他防疫措施。

（抗疫新階段）