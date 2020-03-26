法院停擺 馬道立：考慮視像聽取陳辭

積壓案件佔全年約18%

馬道立首次就疫情下法院停擺發表聲明，承認目前情况對司法工作造成嚴重影響，但重申基於公共衛生及安全的考慮，加上法院大樓人流眾多及病毒擴散的潛在風險下，採取較保守的做法，其間主要處理緊急和必要的聆訊。聲明中表示，很多法官主動進行案件管理，頒發判辭。

為了應對疫情下法院運作，根據立法會文件，司法機構除積極考慮應用資訊科技、視像會議作供的可行性外，並已設立特別電郵帳戶，供訴訟雙方提交文件以書面方式處理案件；擴大區域法院電子提交平台，至高等法院及家事法庭，以提交聆訊相關文件；又按情况採購額外視像會議設施。

另外司法機構繼續在合適情况下，以書面方式處理案件、增聘臨時法官及司法人員等，應付累積的工作及一系列人流管理措施，如為入庭者量度體溫。

大律師公會主席戴啟思日前發信到司法機構，促請法院考慮效法英國在疫情下頒布基本的緊急法例，容許法庭聆訊可透過電話或視像會議進行。另外戴啟思提醒，會員若身體不適不要到法院、減少外遊及外出，另除非要收取文件及有專業任務，盡量不要返辦公室，以減低受感染風險。

（抗疫新階段）