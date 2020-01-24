GCE考試取消 學校：不太擔心影響升學

本港GCE考試由劍橋大學國際考評部、培生愛德思（Pearson）主辦。兩機構先後公布取消GCE、國際普通中學教育文憑（IGCSE）及綜合中等教育證書（GCSE）、IAL的 5、6月考試。培生昨於網頁公告，稱疫情全球迅速蔓延，局勢不斷變化引發許多不確定，會盡快公布取消考試後的評分標準等。

直資校議會主席：部分人有條件取錄

應考國際試的考生多來自國際、私立及直資學校。香港直資學校議會主席、港青基信書院校長陳狄安稱，部分學生已獲大學「有條件取錄」，目前不太擔心影響學生入大學，惟實際仍待考試機構公布更多評分準則，會提醒學生繼續備試，因仍未知最終計分方式及分數比重，「會否要求學校提供學生模擬試（mock）數據？校內mock因疫情取消，之後會否需要補做？仍觀望更多資訊再考慮」。

英基學校協會表示，會密切與考試機構聯絡，確保學生可以取得反映表現的成績。獲委託在港舉辦GCE考試的考評局表示，稍後將會透過電郵或電話通知受影響的考生。

（抗疫新階段）