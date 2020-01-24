GCE考試取消 學校：不太擔心影響升學

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情影響全球公開考試安排，除中學文憑試（DSE）延期開考，考評局昨公布，所有5、6月在港舉行的普通教育文憑（GCE）考試取消；連同早前取消的國際文憑大學預科課程（IBDP）4月30日至5月22日的考試，港生應考的主要國際試均已宣告取消。有開辦GCE課程的直資學校稱，考試主辦機構表示會確保考生可獲成績及資歷，惟未公布詳細評分標準，學生難免憂慮。至於會否影響學生升讀大學，他稱不太擔心，因海外或本地大學已向部分考國際試的學生發放「有條件取錄（conditional offer）」。
本港GCE考試由劍橋大學國際考評部、培生愛德思（Pearson）主辦。兩機構先後公布取消GCE、國際普通中學教育文憑（IGCSE）及綜合中等教育證書（GCSE）、IAL的 5、6月考試。培生昨於網頁公告，稱疫情全球迅速蔓延，局勢不斷變化引發許多不確定，會盡快公布取消考試後的評分標準等。
直資校議會主席：部分人有條件取錄
應考國際試的考生多來自國際、私立及直資學校。香港直資學校議會主席、港青基信書院校長陳狄安稱，部分學生已獲大學「有條件取錄」，目前不太擔心影響學生入大學，惟實際仍待考試機構公布更多評分準則，會提醒學生繼續備試，因仍未知最終計分方式及分數比重，「會否要求學校提供學生模擬試（mock）數據？校內mock因疫情取消，之後會否需要補做？仍觀望更多資訊再考慮」。
英基學校協會表示，會密切與考試機構聯絡，確保學生可以取得反映表現的成績。獲委託在港舉辦GCE考試的考評局表示，稍後將會透過電郵或電話通知受影響的考生。