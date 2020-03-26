22歲女警染疫 逾80警留家隔離

發病日30警同場訓練燒槍

警方昨公布，該女警14日內無外遊。消息稱女警姓鄭，本月22日有上班，前日早上8時許曾到位於荃灣的新界南總區室內練靶場訓練燒槍，其後不適並求醫，留醫明愛醫院，情况穩定。據了解，約30多名警員與女警同場訓練燒槍，分別來自深水埗警區、油尖警區、葵青警區及西九龍交通部。消息稱，警方要求同場訓練警員及同隊的巡邏小隊警員留家隔離，涉80至90多名警員。

張竹君：機師或酒吧被感染

另外，昨新增兩名國泰職員和出現首宗港龍空中服務員確診，累計11名國泰和港龍職員確診。第411宗個案是國泰機師，他曾到中環酒吧Insomnia和另一間尖沙嘴酒吧，而兩處都有確診樂隊表演。衛生防護中心傳染病處主任張竹君懷疑他有可能在酒吧被感染。

第392宗和395宗個案分別是國泰和港龍的空中服務員，張竹君表示，該名國泰空中服務員已一年無上班。至於機艙內傳播風險，張稱有關個案在外地逗留時間更多，難說在外地還是機艙內感染。國泰航空得悉有關個案，會按照衛生當局指示追蹤與患者有緊密接觸的人。

此外，屈臣氏集團昨稱，新增一名集團員工確診，該員工在中建電訊大廈17樓財務管理及系統部工作，與早前一名確診員工同部門。屈臣氏表示新確診員工與其中一名確診員工有緊密接觸，他們曾於下班後出席同一社交活動。翻查資料，第373宗個案、一名33歲男子曾到過中建電訊大廈，亦與早前確診屈臣氏員工一同到蘭桂坊消遣和參加愉景灣酒店一場婚宴。

（抗疫新階段）