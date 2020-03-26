歐美抵港者改派藍牙手環 距離遠被剪斷即通報 戴手帶照游水 警泳池帶走外籍女

明報記者

政府資訊科技總監林偉喬昨表示，實施強制檢疫令初期，機場入境人流非常多，每日約6000人抵港，已派發了3.2萬條手帶。他說沒有足夠藍牙手環，現人流回落至3000多人，才有條件逐步改用藍牙手環，昨起向乘歐、美航班抵港者派發，並即時派密碼供安裝應用程式。戴藍牙手環的檢疫者若手機太遠或剪斷手環，應用程式即會通報當局。

內地來港者不必用手帶抗疫程式

林偉喬預料每天會派出約1000條藍牙手環，存貨約有1萬條，下周起每日增加2000至3000條供應，將逐漸推至每名抵港者使用。林表示，持有舊款電子手帶者將繼續按照舊有做法，由於已派發數萬條，將不會上門更換成藍牙手環。

至於為何不要求由內地來港者用藍牙手環，林解釋，部分內地人用的Android手機很多沒設Google Play程式，要下載「居安抗疫」程式「相當困難」，致更難監察，故認為現以實時通訊軟件實時監察的安排是最佳做法。

市民：上周五返港 昨仍未能啟動手帶

連日均有人投訴無法啟動「居安抗疫」流動應用程序，上周五由英國返港的曾小姐，至昨日仍未收到確認短訊獲取碼密啟動程式。林偉喬表示，已加派人手接聽熱線電話，檢疫者可將姓名及電話號碼電郵至shs@ogcio.gov.hk或以短訊傳送至5394 3388，即有人跟進。他說當局每晚向未啟動程式者發短訊提醒，前晚發短訊後，即有3000人啟動應用程式，若有檢疫人士數天內仍未啟動應用程式，會交警方上門跟進。現時每日向警方提交數百個案，警方上門檢查若發現檢疫者不在家，會發通緝令，至今警方上門發現數宗破壞手帶個案。

發3.2萬強制檢疫令 4人涉違令被控

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，衛生署徵詢律政司法律意見後，至前日已對4名涉違強制檢疫令者提出檢控，並向由其他國家抵港者發出3.2萬張強制檢疫令。

警方持續處理違反強制檢疫令個案，據了解，一名20多歲、持香港身分證的外籍女子在強制檢疫期間，於灣仔堅尼地道私人屋苑游水，在泳池被警員發現並帶走強制檢疫；另有個案曾到自動櫃員機提款、光顧Starbucks、乘坐巴士被截。當局嚴打這些違規個案，有隔離者走出秀茂坪公屋單位走廊吸煙也被捕，亦有人到大廈大堂領外賣被帶走。

（抗疫新階段）