公院設帳篷分流懷疑患者

醫管局昨宣布，本周起陸續在各急症室設分流檢測站，出現上呼吸道徵狀的家居檢疫者會安排在指定區域等化驗結果，部分醫院會劃出個別病房設等候區，有醫院則在室外設獨立帳篷或間隔，讓病人等候化驗結果，等候區採單向座位及相隔距離最少1米。

亞博檢測370人 13陽性

截至昨日，仍有277名確診者在公院接受隔離治療，加上等待檢測者，公院1010張負壓隔離病牀和533間負壓隔離病房佔用率分別為53%和71%。醫管局總行政經理何婉霞稱，確診人數和懷疑個案不斷升，早前試過負壓病房使用率處於更高水平，稱「有壓力，情况是滿的」。

何又說，如穩定懷疑個案都收入院會有壓力，現計劃病情相對嚴重和有相關旅遊史的懷疑個案，會繼續入隔離病房等候，有旅遊史但病徵輕微者，則在臨時檢測站等候，料等6至8小時，結果陽性才入院，陰性者可回家檢疫，望紓緩隔離病牀壓力。何續說，過去5日半在亞博做了約370個檢測，當中13個陽性需入院，即分流站為公院節省350多張牀。

分流站病人間距1米 醫生憂不夠

感染及傳染病專科醫生曾祈殷稱，讓人分隔在獨立帳篷可接受，但若共處一室、各人只隔1米，有一定互相感染風險，「飛沫都能飛兩米，情况一定不理想」，每人最少應前後左右隔2至3米。他認為，現病牀未爆滿下，應考慮利用私家化驗所能力加快檢測，加快病牀流轉，最理想是懷疑個案收入負壓隔離病房等候。

另外，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，前日起在機場派發樣本瓶予歐洲回港無病徵者收集樣本作化驗，昨日起擴展至美國回港者。

（抗疫新階段）