樂隊群組增至11染疫 酒吧客中招 確診破400 6日翻倍

本港累計411宗確診及疑似個案，昨新增24宗確診，其中19人曾外遊，包括6名留學生；另5人無外遊。

昨增24宗 19人曾外遊

蘭桂坊樂隊群組再多3人確診，累計11人染疫。一名沒外遊紀錄的43歲樂隊男成員（第389宗）昨確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，樂隊約9至10人成員，8人染病，部分成員同住，亦有夫婦，暫未知感染途徑。除曾到中環蘭桂坊的Insomnia、灣仔Centre Stage、Dusk Till Dawn，張竹君稱樂隊近日亦去過尖沙嘴諾士佛臺All Night Long演出。

樂隊曾到的Insomnia昨再有職員確診，28歲賣酒的男服務員（第394宗）成為該酒吧第二名染疫員工。他於3月10日咳嗽及喉嚨痛，暫為群組中最早病發者，但沒外遊紀錄。被問到他會否可能是感染源頭，張竹君稱他雖最先病發，除工作地點外沒高危因素，最早病發亦不一定是源頭。

確診機師光顧兩酒吧 樂隊皆曾表演

一名3月20日發病的國泰男機師昨亦確診，他於3月17及18日分別到Insomnia及All Night Long消遣，樂隊成員曾在場演出。張竹君指出，患者最後有飛行工作的日子為2月27日，料確診與飛行無關，不排除他在酒吧感染，因他逗留不少時間。

兩患者曾赴Insomnia所在大廈

據確診者曾到訪大廈名單，除樂隊群組去過Insomnia所在的德己立街好利商業大廈，另有兩名確診者到過該大廈，包括50歲加拿大國際學校女職員 （第182宗）、曾到蘭桂坊加州大廈Pure Fitness健身的28歲男子（第227宗）。

被問會否追查涉事酒吧顧客，張竹君稱，很多人到蘭桂坊，有些人不止到一間酒吧，中心向酒吧查問哪些人曾光顧並「唔實際」，最有效及最快是呼籲曾到訪酒吧及不適的顧客盡快求診。中心會調查樂隊有無與其他人玩音樂。

被問輸入個案早前急升、近日回落，是否已過最差情况，張竹君稱雖似乎稍回落，但不應自滿（complacent），因陸續有人回港，料未來14日繼續有人確診，近日亦觀察到數宗零星個案或爆發，與輸入個案無關聯，一旦鬆懈可能有社區傳播風險。其中昨確診的一名36歲男子（第388宗）沒外遊紀錄，也沒特別接觸史，她形容「暫無頭緒」。感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，港島和尖沙嘴個案密集，社區仍有很多隱形病人，「如雪球般一跟滾下去」，港人必須停止聚會、聯宜和減外出。

長沙灣工廈多一確診 共4宗

長沙灣昌隆工業大廈群組昨再多一名57歲女子確診，累計4人確診，均為同事，其中3月22日確診的32歲男子及56歲女子分別情况嚴重及危殆。

此外，澳門政府前晚公布，一名15歲赴英留學澳門女生3月16日由倫敦往吉隆坡，18日抵港與父母會合，母親當日返澳門。她在港逗留一周，與父留在家，3月20日起流鼻涕，4日後傍晚與父乘的士及金巴經港珠澳大橋往澳門，至昨確診。

明報記者

（抗疫新階段）