佔港進口三成 越南為疫儲糧 擬停食米出口

暫停簽出口合約 最快周六決定

越南海關周二（24日）一度宣布暫停出口食米，其後撤回。據路透社昨日報道，越南政府為確保國家在疫情下食品供應穩定，總理阮春福已要求當地的貿易、商務及農業部門檢視該國食米存量及出口量，最遲周六提交報告，其間暫停與外國進口商簽署新的出口合約，至於是否暫停食米出口，待報告提交後決定。

路透社引述越南工業與貿易部昨日發出的聲明，稱該國在本年首兩個月的食米出口量按年增加31.7%，若出口量持續按此速度增加，當地或會面對食米短缺。

本港工業貿易署數據顯示，本港去年從泰國進口食米15.6萬公噸，佔整體逾半，其次是越南米，去年進口8.8萬多公噸，佔整體近三成，比例較前兩年有明顯升幅，2017和2018年，本港進口越南米的比例只有近16%及近25%。

米商：對零售影響不大 餐飲業：七成用

香港米行商會理事長陳建年稱，得知越南政府有計劃暫停食米出口後，已聯絡當地出口米組織及越南駐港商務專員，要求保持出口，但他說，若越南最終暫停食米出口，本港米商會靈活應對，從其他產地進口。他又說，越南米主要供應餐飲業，預計暫停供港對零售價不會有大影響。

餐飲聯業協會會長黃家和說，本港約七成餐廳使用越南米，原因是價格較泰國米低15%至20%，他說餐廳若轉用泰國米，成本一定會增加，但相信不會全部反映在售價，「疫情下已生意難做，如果加價咪更難做」。他多次強調，由於米商有一定存貨量，不存在缺米問題，餐廳暫時毋須恐慌。

工業貿易署表示正向越南了解情况。署方稱本港食米從多個地方進口，供應不斷，米商從各地進口食米一直運作暢順；按政府規定，食米貯存商必須儲備足夠市民15天食用的存貨，現時食米總存貨超過政府規定，足夠全港市民約一個月食用（約22,000公噸）。

（抗疫新階段）