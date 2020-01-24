第二批包機接滯鄂281人 居家檢疫毋須測毒

防疫較上次寬鬆 無穿保護衣

1人臨時不搭 3人發燒未能上機

政府昨派兩班包機，分別於傍晚約6時及晚上9時抵港。昨日行動原定接回285名港人，最終1人臨時通知不乘搭，3人未能通過體溫檢測未能上機，最終281人登機回港，當中74人是16歲以下。

港人曾先生一家三口昨早11時由天門市出發，在高速公路進入武漢市時出示通行證件，不用量體溫，到達機場後才有港府人員為他們量體溫。他說，各乘客獲贈的「抗疫包」內有消毒紙巾及口罩；機上乘客不用穿防護衣，大部分人戴上口罩。包機上不准飲食，惟曾先生說他們亦獲發一條「能量條」。曾氏一家昨晚約9時抵港後，在港口人員指示下，在微信發即時位置便自行回家接受14天家居檢疫。

港人杜女士與分別16個月大及4歲的兒子昨乘包機回港。她說滯留湖北時於黃石市朋友家中沒出門，反擔心在飛機上受感染，「衛生（措施）做好點」。她認為現時香港每日有數十宗新增病例，情况比湖北還嚴峻，有感疫情「無處可避」，她說完成家居檢疫後都會避免外出。

政府於本月4及5日一連兩日包機接回湖北港人，當時防疫措施比今次嚴謹，港人往機場路上需多番量度體溫及出示通行證，上機前要穿保護衣，抵港後即時被送到火炭駿洋邨檢疫中心，翌日須接受病毒檢測。

再一港人湖北染疫亡 12康復出院

聶德權昨晚從武漢回港後見傳媒稱，是次返港者待在武漢以外地區，當地疫情相對3周前首批包機行動已大幅緩和，現時本港新增確診個案多與歐美國家有關，需將檢疫中心、病毒檢測等資源留予外國返港者及其緊密接觸者，經評估後決定讓是次湖北返港者只接受家居檢疫。他又提到，湖北省有14名港人確診，其中一名62歲病人上周五離世，餘下12人已康復出院，他們沒坐是次包機。有稱4月8日由武漢到港的高鐵票售罄，他說現時武漢未解封、當地交通停頓，有關高鐵服務亦未開通，有關傳言不正確。

（抗疫新階段）