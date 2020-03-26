內地入境免戴手帶 手機分享實時位置

湖北返港者憂太鬆懈 「未必人人自律」

滯留湖北荊州市約兩個月的何太先後乘搭大巴及高鐵，再循深圳灣管制站抵港。她稱入境時有申報從湖北返港，但衛生署職員只着她以手機下載程序及居家檢疫14天，沒發手帶。她前晚10時回家後，有政府人員曾致電要求她用微信發出實時位置，昨午亦有職員再要求她發實時位置，但她擔心未來更多港人由湖北返港，未必人人自律，認為政府應向他們發手帶。

本月8日由廣東省惠州返港的陳太（化名）經深圳灣入境，她當時拒絕以手機通訊程式分享實時位置，因此居家檢疫期間，有警察曾上門檢查一次，衛生署人員上門檢查兩次。

Chinetek Analytics共同創辦人黃浩基質疑，接受檢疫者除了可請其他人代為分享定位，坊間也有應用程式可更改電話定位，故用分享定位的方式檢疫有漏洞，最理想的做法是要求被檢疫者戴裝有衛星定位系統（GPS）的手環。

政制及內地事務局長聶德權稱，自上月8日起，由內地入境香港者均須透過手機程式分享實時地點作家居檢疫，共發逾2.7萬家居檢疫令予內地返港者，當中並無確診個案。

（抗疫新階段）