陽性無病徵內地不計確診 專家：或低估疫情 內地客入境倍增 議員憂風險加劇

上月一度雙位數 3月日均273人

內地多個省市近日逐步恢復運作，武漢市近日雖然仍有新增個案，但亦正逐步解封。當局表示，武漢到廣州、上海等地的列車會優先復開，武漢機場下月初亦恢復運作，但出境航班仍會暫停。隨着內地省市恢復運作，經陸路口岸入境香港的內地旅客數字亦逐步回升，政府2月8日起要求所有從內地入境者強制檢疫14天，其後經陸路入境的內地旅客數字一度跌至雙位數，措施實施後，2月平均每日有121名內地旅客經陸路入境，總數有2662人次。至3月，截至前日（24日），平均每日經陸路入境的內地旅客已升至273人次，總共有逾6500名內地旅客人次入境（見下圖）。

報道：2月底4.3萬內地人無病徵感染

此外，雖然內地近日新增確診數字維持低水平，且大部分為輸入個案，但有關數字未反映所有感染者數目。內地於1月28日發布的《新型冠狀病毒的肺炎病例監測方案（第三版）》中表明，若對新型冠狀毒核酸檢查呈陽性但沒有病徵，不納入確診病例中。《南華早報》日前引述內地官方內部文件稱，直到2月底，內地有4.3萬名檢測呈陽性的無病徵感染者，若將這批感染者計算為確診者，內地確診人數會由約8萬增至12萬。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，多份文獻已證實無病徵感染者可傳播病毒，甚至會出現二代傳播，故現時內地公布的新增確診數字，或低估了實際疫情，需留意內地復工後會否發生新一波疫情，而本港應繼續對從內地入境者做好強制檢疫。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨被問到，內地多個省市解封後，會否有更多無病徵感染者來港，繼而令香港面對更高風險。她說現時內地確診數字很低，而本港亦面對歐美等地的輸入個案，最重要是注重個人衛生、保持社交距離。

郭家麒促停內地人入境 先應付回流

立法會議員郭家麒認為，隨着湖北等地解封，內地旅客入境數字或會更高，本港面對風險將加劇。他說，近期檢疫和醫護人員已疲於奔命，他促請政府暫停所有非港人、包括內地旅客入境，讓本港先應付回流港人帶來的輸入個案。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超估計，內地各地仍有無病徵感染者，但他認為，即使內地省市解封，兩地仍有出入境管制，估計內地來港旅客數字不會突然飈升，但他擔心跨境做生意的商人會認為內地疫情紓緩而頻繁出入兩地，增加本港疫症爆發風險，呼籲市民如非必要不要出入境。

明報記者

（抗疫新階段）