王儲查理斯染疫 兩周前曾見英女王

近期有赴公眾活動 妻檢測陰性

克拉倫斯宮稱，根據政府及醫學建議，查理斯夫婦正在蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）自我隔離，並表示查理斯最近幾周出席過許多公眾活動，難以斷定他從何處感染病毒。路透社引述王室消息人士稱，查理斯周一檢測，周二得知結果，他已通知英女王及其兩名兒子。

查理斯近期仍繼續執行公務，但出席公眾活動時已避免握手。英傳媒報道，查理斯3月10日在倫敦參加水資源慈善組織WaterAid活動，當時坐在他對面是摩納哥元首阿爾貝二世親王（Prince Albert II），後者上周四（19日）確診，是全球首名確診的國家元首。

白金漢宮：女王健康良好

查理斯染疫，令人擔心93歲英女王和98歲菲臘親王會否被傳染。白金漢宮發言人昨說，查理斯最近一次與英女王見面是3月12日早上，女王現時健康良好。查理斯最近一次公開活動亦是3月12日。英國《每日郵報》引述消息人士稱，查理斯的醫生按最保守估計，王儲在3月13日感染，亦即在見過其母後24小時。英女王與夫婿3月19日已離開位於倫敦的白金漢宮，搬到溫莎堡居住，以減低感染風險。惟英國《太陽報》上周六（21日）報道，白金漢宮一名員工在英女王搬往溫莎堡之前確診。

英國截至本港時間周三晚9時有逾8077宗確診個案，422人死亡。首相約翰遜周一宣布全國實施「居家令」3周，衛生大臣夏國賢此前表示，考慮要求70歲以上長者自我隔離「一段長時間」，以減低感染風險。

（路透社/BBC/每日郵報）

（抗疫新階段）