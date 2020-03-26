業界政總反「禁酒」 食店聯盟：硬推或行動升級

在尖沙嘴經營酒吧的江小姐表示，為員工生計着想，「少少生意都會做」，不會停業。她認為禁酒令不公平，健身中心同樣有人確診，不解政府為何只立法針對酒吧。她說酒吧收入有98%來自賣酒，「得一個『爐頭』，唔通賣魚蛋？」，又稱酒吧一個月營運成本達六位數，反問：「賣什麼小食可補足成本？」

酒吧：政府補償 不介意食肆全停

另一請願者、在九龍及新界營運約5間酒吧的Brian表示，自蘭桂坊有群組染疫，酒吧生意比平日大跌約八成，在政府提禁酒令後更是「人都無」；自反修例運動開始，生意已現虧損，疫情下情况更壞。他未有停業打算，因希望與員工共渡時艱。Brian關注禁酒令實施時限及政府有否人工及租金補償措施，又稱不介意在有補償情况下，所有食肆停業，「要停大家一齊停，不只是禁酒」。

林瑞華說，業界不介意政府在提供足夠租金及人工補償下停業14天，希望政府推出措施前與業界溝通，若政府堅持硬推禁酒令，業界不排除有升級行動。

（抗疫新階段）