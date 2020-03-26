晤林鄭商取代方案 6商會承諾「餐廳客限半滿」

許樹昌：多人同枱 傳播風險也高

許樹昌說，從防疫角度出發「手段愈嚴愈好」，最理想方案是食肆停業14日，「完全停止社交，堵截傳播鏈」，但考慮業界反應大，另一較可取是限制聚集人數，「如兩人一桌，全部安排單向坐」。對於業界自發方案，他指很多細節存疑，「如餐廳全店得一枱客人，但有4個或以上的人共餐，傳播風險也高」，亦擔心單靠自律未必每間店遵從。

張宇人：業界行動快過立法 市民可監察

昨日出席與特首會面的6個商會包括卡拉OK、酒吧及舞廳業等，張宇人稱業界已有普遍共識，拒收正在家居檢疫食客，配合上述措施，已盡可能減少人群聚集，如餐廳只接待座位一半數量的食客「如50個位就只坐25人」。他認為業界行動會較立法快，市民亦可監察食肆有否遵從，「唔做就唔幫襯」，不想見到政府「為立法而立法」。

張宇人說業界在會面時再提出反對禁酒令，如政府執意而行，業界亦會配合，但未必有能力繼續經營，屆時政府要助業界「找數」，如代繳租金、人工和差餉等費用。

大家樂旗下部分食肆停晚上堂食

個別食肆自發暫停晚市防疫，繼麥當勞前日宣布暫停晚上堂食後，大家樂集團昨晚也宣布集團旗下的大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Oliver's Super Sandwiches分店，明天周五（27日）晚上6時半後暫停堂食，只提供外賣，暫定至4月9日為止；另大家樂快餐將陸續在全線分店安裝透明分隔膠板，讓顧客可獨立用餐。集團發言人重申餐廳不接待正在強制檢疫者。

本報向其他連鎖快餐店查詢，大快活稱暫時未有計劃暫停晚市堂食服務，會視乎客人需要再考慮；對於縮短營業時間，美心稱暫無補充。記者昨午1時到灣仔區兩間大快活及大家樂分店觀察，店內人頭湧湧，多人排隊購餐，不少食客並肩而坐，未見有分隔座位安排。

（抗疫新階段）