行會成員倡管聚集限4人 7人不認同禁酒令 料新例不止限賣酒

海外國家相繼推出限制人群聚集措施（見表），如英國、德國禁止兩人以上聚會。湯家驊昨日批評「禁酒令」是「到皮不到肉」，未能防止人群聚集、截斷傳播鏈。他認為應盡快立法限制公眾社交活動，外出聚集人數限於2至6個，4人最合適。

林正財倡設備用方案 涵禁足令

另一行會成員兼飲食界立法會議員張宇人表明不希望有禁酒令。至於限聚集人數，他說亦會影響飲食業生意，「什麼都可以限制，但不是必然4個人、10個人行埋就會中招」、「做事不能一刀切」，認為除專家意見外，亦要平衡經濟損失、業界員工生計等，重申政府應為業界損失「找數」。

林正財稱，現時民情反映對禁賣酒不收貨，市民希望政府做到更有效的防疫措施。他認為，限制人群聚集的數目是最直接及有效切斷病毒傳播鏈的方法，相信倘政府推出相關措施，市民會接受，並稱聚集人數可限於3或4。他又建議政府因應疫情發展做數個不同方案備用，包括「禁足令」。

葉劉：推出措施前 應與業界商討

新民黨主席葉劉淑儀認為，政府應限制聚會人數，認為不准多於4人的聚會、限制大型聚會，推行兩三個星期屬合理；但如要酒樓等食肆一刀切不准營業，將對業界傷害很大，而聚會亦不限於食店，故認為應控制人群聚集的活動；政府推出措施前亦應與業界商討。葉太又稱外傭假日聚集亦是一個大問題，希望僱主考慮要求外傭不要在周六、日等放假，以免人多聚集。

民建聯張國鈞形容禁酒令只是「拋磚引玉」，按專家建議並非因某一界別而令疫情惡化，而是人群聚集，認為政府日內要決定如何限制人群聚集，人數可與專家和相關政府部門商討。同屬民建聯的葉國謙表示，對於禁酒令有保留，限制人群聚集「有得諗」，他認為宵禁、戒嚴對經濟影響太大。

工聯會黃國健表示，禁酒令對阻止人群聚集作用不大。至於是否要限聚集人數，他認為要逐步做，除非醫學界認為疫情去到危險地步，現時應中間落墨，如中式食肆不開晚市等，但不需要立即暫停營業。

陳淑莊：港人防疫意識高 可考慮定人距

民主派會議召集人陳淑莊認為，如政府推限制人群聚集措施，要有足夠醫學理據、措施與目的有因果關係，且有時效性；香港與外國情况不同，香港市民防疫意識高、會戴口罩，除了人數，政府或可考慮規定人的相隔距離。她又認為，若措施影響到某一行業，變相徵用到他們的時間、地方等，政府應提供補償。

明報記者

（抗疫新階段）

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