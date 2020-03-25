政府叫停 私人會所水照游波照打

家長：泳池少人 等巴士更高危

本報昨分別到過位於銅鑼灣的南華體育會及紀利華木球會，其中南華會內大部分康體設施如常開放，包括更衣室，不少市民在室內體育館打羽毛球，游泳池有小量兒童上游泳班。陪同兒子到南華體育會「練水」的黎太說不擔心游泳會感染新冠病毒，「成個池得五六個人，企喺巴士站等車仲高危」。

南華會：明起關康樂設施

南華體育會回覆查詢稱，昨午起關閉中菜廳，明天（26日）起關閉所有設施，並暫停所有課程，直至另行通知。

至於昨早在紀利華木球會進出者大多穿運動服，有人攜帶球拍。有會員透露，會所內大部分設施如網球場、健身室等均如常開放。該會經理李先生回應查詢稱，會方商討後決定明起關閉所有康樂設施，只開放兩間餐廳、閱讀室及互聯網室，昨已陸續通知會員。

早前曾有確診者到過跑馬地會所的馬會，昨亦公布今日起至4月7日，暫停旗下3間會所的所有消閒設施，包括跑馬地會所、沙田會所和雙魚河鄉村會所；所有大型宴會包括婚宴亦會取消。香港哥爾夫球會昨晚起關閉粉嶺和深水灣的所有高爾夫球設施。

議員：施政遲緩 會所仿效政府

立法會議員郭家麒說，康文署早前亦要待宣布後兩三日才關閉轄下場地，私人會所只是仿效政府做法，「林鄭有邊樣（措施）係即日做？」他說若政府要求會所立即關閉需有法律基礎，但修例或刊憲需時，認為會所現已盡力配合。

政府發言人稱，民政事務局前日已發信予全部65個私人遊樂場地契約用地承租人，要求他們盡快關閉其會所的康體設施，發言人對部分會所已響應表示歡迎，以配合政府抗疫工作。局方會繼續跟進這項措施的落實執行。

（抗疫新階段）