廠商可申內地回港免檢疫 商會：反應踴躍 議員：背道而馳

工貿署收650申請 已批兩宗

本報記者昨以服務使用者身分向工貿署查詢詳情，接聽的職員確認正接受公司申請豁免，並透露已收到大量申請，申請者需較長時間才可獲知是否獲批。記者進一步查詢哪些行業才符合規例中「屬必要」的定義，並舉碗碟或木製品為例，詢問是否合資格，職員僅稱要交由負責審核的同事決定。

須符「供港必需品」 一公司最多兩人

工貿署以電郵回覆本報稱，政務司長已根據《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）第4（1）條，在內地設廠並為製造和供應香港正常運作或香港的日常生活所需的物品的公司，尤指製造食品、醫療用品、個人衛生用品等供港日常生活所需物品的公司，其公司擁有人及所僱用和授權的最多一名人員，或上述公司所僱用和授權的最多兩名人員，可豁免接受強制檢疫，豁免期由3月18日零時起生效。

該署又稱，獲豁免者只可前往及逗留於其公司內地廠房所在的城市，回港後須接受醫學監測，並須戴口罩和每天量體溫，若有任何不適須向衛生署呈報。

商會：疫情好轉 好大聲音想開工

香港中小型企業總商會會長巢國明稱，業界於上月下旬與政府開會，希望政府進一步放寬強制檢疫安排，好讓業界派員到內地處理業務。他說現時內地疫情好轉，「業界好大聲音想開工」，不少人已交申請書，反應踴躍。

立法會議員郭家麒批評政府做法與抗疫背道而馳，稱此舉很大可能令人從內地廠房將病毒帶回港，「工廠係非常恐怖，聚集來自不同地方成千上萬的人，不排除亦會有湖北、武漢人在開工」，形容政府做法反智，令人失望。

明報記者

（抗疫新階段）