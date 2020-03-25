中一派位下月放榜 教局籲電郵代家長會

校長：多跨境生 寄文件來回恐誤時

林村公立黃福鑾紀念學校校長陳喜泉稱，以往會舉辦家長會，解釋清楚派位機制及填表須知，惟今年受疫情及檢疫令所限，正考慮拍短片提供選校資訊，教師亦會與學生及家長聯絡。他又稱，會以速遞把選校表格送交跨境生，但如家長填錯，則須寄回表格讓他們修改「加簽」，再寄回學校，擔心「一來一回」耗時多日，計劃以通訊系統傳送模擬表格給家長「試填」，再傳給教師檢視，減低填錯可能。

校長會主席：網上實時家長會難管理

中西區校長聯會主席詹漢銘說，今年情况複雜棘手，多間中學取消中一面試，又是首年提早知道自行分配學位結果，學校的選校支援十分重要。就如何向家長詳細解釋選校程序及提供貼士，有學校提議以實時會議程式開家長會，惟幾十人的網上實時會議難以管理；如分開數場家長會，減低聚集人數，又擔心時間不足，至今尚未有定案，「現在都好頭赤」。

教育局提醒家長，如子女於自行分配學位階段，獲取錄為正取學生，4月7日會接獲有關中學通知，家長毋須回覆學校是否接受有關學位。

（抗疫新階段）