【疫境時刻】新人遇反修例再遇疫情 過兩關成婚，宴無期

明報記者 黃詩雅

婚禮前3周 教堂取消借場

牧師不忍助爭取 300人觀禮縮至50

社工Yanis和工程師Chris花近一年籌備人生大事，婚禮前3星期，Chris突然收到教堂負責人來電，稱因疫情要取消他們的婚禮。「打嚟嗰陣真係晴天霹靂，Chris喊住打番嚟，後來我都打去同牧師傾，我都喊晒口 。」Yanis說，牧師不忍心一對新人取消婚禮，遂向教堂負責人爭取，「（教堂）應承畀我哋繼續行禮，但只可以50人出席，同埋要做足預防措施」。兩人本來邀請了200至300名親友到場見證，「婚禮諗住坐滿晒人，好開心咁，不過都感恩，起碼有得繼續行禮」。

伴娘伴郎未齊人 親友看直播觀禮

婚禮當日，賓客入場前要量體溫、戴口罩及使用消毒搓手液，並要登記名字及電話。Yanis臨結婚前還在四出找消毒搓手液，只為賓客能安心觀禮。兄弟姊妹團原本有10人，其中伴郎因在醫院工作要臨時退出，另一名在英國留學的姊妹亦因擔心在機上受感染，未能回港出席。

「結個婚啫，使唔使咁難？」Yanis和Chris異口同聲，婚禮一波三折，由最初的十分期待，到反修例運動爆發，兩人完全無心情籌備，再到今年初疫情肆虐，心情轉為「冇興奮，唔享受，好想快啲完咗件事」。幸兩人一路走來互相支持安慰，徐徐步入教堂那天，看到親友在疫情下仍到場見證他們婚盟，「好開心，好感動」；另邊廂，逾百親友透過直播見證他們結為夫婦，在上帝面前許下一生的承諾。

憂成「婚宴家族」 無限期押後

幾經艱辛爭取到婚禮如期，卻出現「打邊爐家族」爆發，婚宴又遇難題。兩人早前在尖沙嘴一間酒樓訂酒席，至去年11月，因理大衝突擔心賓客要「食TG（催淚彈）」，故改到美孚一間酒樓設宴。Yanis一直堅持婚禮當晚舉行婚宴，未幾卻陸續收到親友通知，因疫情而未能出席，「有一日好理性咁問自己，究竟我堅持緊啲咩？萬一有人喺婚宴感染，我覺得我揹唔起個責任，亦好驚上新聞，整個『婚宴家族』就大鑊」。最後兩人忍痛將婚宴無限期押後，反而得到親友支持與體諒，她引述其中一名友人打趣道，「（到時）就算武漢擺都嚟」。

（抗疫新階段）