科學園有確診封樓層消毒 有公司要員工翌日上班惹憂慮

公司：要依時做重要實驗

根據衛生署資料，第333號確診者逗留於科學園的最後日期為上周六（21日），前日科技園公司已即時要求與確診者同層的公司及其員工撤離，並關閉該樓層消毒。據悉位於該層的公司包括智翔科技及DJI（大疆創新科技）、DeLight Power Products、百藥有限公司、物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM），以及香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）。

其中，智翔科技及DJI、DeLight Power Products及LSCM的發言人均表示，確診者並非他們的職員，並已即時安排員工在家隔離14天。據了解，HKRITA在發現有同層公司出現確診者後，曾發電郵通知翌日清潔後員工須如常工作，引起部分職員憂慮有感染風險。

HKRITA發言人稱確診者非其職員，辦公室及實驗室消毒完成後，昨午可回復正常使用，並實施一系列措施保障員工健康和安全，包括增設空氣淨化機及提供口罩等。發言人說，中心一些重要實驗須按特定時間及程序進行，例如部分工序須在特定時間內反覆做測試，中心會以員工的安全及健康為大前提，再按工作需要安排於不同地點彈性工作。

專家稱未有明顯傳播鏈

共用物件播毒風險低

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，該個案目前未於辦公室位置有明顯傳播鏈，除非與確診者有緊密接觸，否則以共用物件作傳播途徑的風險較小。他說「停止營運當然最好」，但法例沒有此要求，亦承認未必所有企業都能做到，建議企業與員工商量，讓高風險者如孕婦、長期病患者等，可獲特殊工作安排。

（抗疫新階段）