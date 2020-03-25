港府研向他國包機借位 接摩洛哥及秘魯港人離境

摩洛哥港人憂滯留至4月

滯留摩洛哥的港人吳小姐對港府未提供確切協助感到很無助。她說摩洛哥政府已延長緊急狀態至4月20日，此前不會有民航客機離開，擔憂會滯留到4月。她希望港府可「出更大力」安排她們4名新華旅行團友及領隊盡快離開。她亦擔憂患糖尿病但已斷藥的丈夫健康會惡化。

業界倡港府考慮包船赴歐

新華旅遊總經理蘇子楊認為，現時情况已超越港府能力，要靠大使館幫助才可爭取其他國家包機收容港人。他認為就算沒有機位，港府可考慮包船，讓滯留港人先去歐洲，屆時會有更多返港路線選擇。

滯留秘魯庫斯科的港人王先生說，當地資訊混亂，各國遊客都在找方法離開，不少失望而回。他說，在酒店認識的馬來西亞人原經酒店內的旅遊代理以900美元買到機票，由庫斯科飛到利馬再到美國邁阿密，但抵達機場後才得知是美國包機，只限美國公民上機，需折返酒店。他亦聽到有兩名新加坡女子打算由庫斯科乘車去利馬，惟途中被軍方截停，要接受「軍方隔離（military quarantine）」。由於聽到太多混亂及不順利情况，他與太太決定先留在酒店，看香港或英國政府有否安排。

秘魯港人留酒店免撲空

星晨旅遊副總裁張淑雯說已聯絡保安局、入境處及中國大使館，仍等回覆。她說保安局有考慮或派包機，但不會立即可安排，而當地所有民航已取消，只能為旅客找酒店續等待。

入境處稱，為協助有關港人返港，特區政府一直循多方面跟進，包括聯繫航空公司查詢及預留機位予滯留港人，及審視各方案的可行性。保安局及入境處會繼續與公署、相關大使館、旅議會、旅行社、航空公司、當事人及其家屬保持密切聯繫，積極跟進。

（抗疫新階段）