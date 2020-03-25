無份坐包機 擬赴湖南乘高鐵南下 鄂解封 議員憂港人湧回「第三波」爆疫

今明兩天各兩專機 料最後一輪

政制及內地事務局長聶德權昨在facebook表示，今明兩天會各有兩班專機，分別於下午4時和7時由武漢機場返港，預計接載超過500人。據悉，隨着湖北解封，政府內部相信今明兩天或會是最後一輪包機安排，但最終要由高層拍板。

滯留湖北天門市的曾先生預計今早11時會有車接他和家人到機場，可坐首班包機回港。為了能順利登機，他一家三口每天量體溫，以維持「最佳狀態」。是次坐包機港人返港後毋須入檢疫中心隔離，改為家居檢疫，他對此感興奮，但指已無回家兩個月，家中缺食物，或需社署人員幫忙購置。

滯留湖北黃岡市的港人陳太（化名）說預計坐上今日首班專機，料下午6時10分抵港。港府人員昨向她說，抵港機場後會有人先檢視其身體狀况，無問題就可取手帶，並會向她提供樣本瓶取深喉唾液樣本，之後可自行回家。陳太說知道湖北省即將解封，稱早前已有20多名港人坐車到深圳，經深圳灣口岸返港，該批人返港後被安排入駿洋邨檢疫。至於湖北解封後會否令滯留當地港人湧回港，她說得悉有朋友見子女尚未開學，而香港疫情現時似乎比內地嚴重，或會稍後才回港。

稱港疫情更嚴重 有人擬推遲回港

滯留湖北松滋市、未獲政府安排乘上包機的張先生說，已打算和家人自行回港，正待內地方面批出健康證明和出行證明，期望本周五或周六可離開。他計劃坐車到湖南長沙，再乘高鐵到深圳返港，但現時由松滋所屬的荊州市到湖南長沙要5小時車程，租車費用由原本一輛車收600多元人民幣，漲價至2000元人民幣一個人，現在仍要繼續想辦法到湖南。他慨嘆等候多時，最後仍要自行回港，等不到政府包機。

郭家麒倡滯鄂者分批回港

立法會議員郭家麒憂慮現時內地無症狀的感染者不計入確診個案，實際感染人數難以估計，怕湖北及武漢解封後，對香港會是重大挑戰，造成「第三波衝擊」。至於現於湖北的港人回港安排，郭認為駐武漢辦可以與湖北省政府商討，讓當地港人分批離開湖北回港，減少解封後湧回港的情况。

民主黨黃碧雲亦質疑內地疫情迅速好轉或是「粉飾太平」，認為港府不應對內地情况掉以輕心，促請政府要求任何人從內地入境都送到檢測中心，病毒檢測結果呈陰性才可回家隔離。

明報記者

（抗疫新階段）