醫護投訴遭衛署官員禁戴面罩

機場醫生連續6天日做12小時

衛生防護中心傳染病處主任張竹君回應，佩戴口罩及手套足夠，但後來加面罩釋除醫護憂慮，感染控制職員已到場視察及給予建議。

衛生署醫生現要調至機場處理須接受檢疫者，李慧茵批評當局沒為醫護設更換保護衣地方，亦無醫護專用廁所，甚至要重用面罩，有人要將面罩帶回家暫存，認為衛署要檢視防護裝備指引，改善配套。另外，她上月接獲投訴，負責港口衛生的助理署長級官員不准前線醫護用面罩，批評說法「嚇怕人」；質疑中層扭曲指引，將裝備最低要求轉做最高要求處理。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君回應，當局正調查感染源頭，稱女醫生的工作崗位「不算非常高危」，面對沒有病徵的人，有如平日在街上遇到的人一樣。

張竹君：加面罩釋醫護疑慮

她說佩戴口罩及手套足夠，但後來加面罩釋除醫護憂慮；感染控制職員已到場視察及給予建議。對於工時過長增加感染風險，她表示，「逆境時候大家工時會比較長」，其他組別也會調派到機場工作，會加強感染控制培訓。

衛生署昨回覆，表示非常重視員工安全及健康，常檢視不同情况下所需裝備的最低要求，並會確保有足夠裝備予前線同事。

（抗疫新階段）