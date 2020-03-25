違令外出用膳 13歲女送駿洋邨

食客報警 拍片上網

昨晚網上流傳一段影片，戴有藍色電子手帶的女子與一名男子，前晚10時許到沙田石門「吉豚屋」吃飯，鄰座食客發現有人戴手帶，立即報警並舉機拍攝。該對男女不發一言結帳離開，一度欲登上的士離去，其間未有戴口罩。拍攝者追至，並向的士司機透露因由，司機隨即拒絕接載。

該對男女隨即戴口罩，急忙離開，拍攝者一路追趕，多名市民見狀加入追截，雙方追逐數百米後，其間男子曾說「畀條生路我行」。該對男女其後返回沙田萬怡酒店，酒店職員上前了解後聯絡相關部門，事後少女被送往駿洋邨隔離。

據悉該少女姓梁，現年13歲，前晚乘飛機回港，原定到父母朋友家檢疫，亦已向衛生署申報，惟父母朋友其後反口，女子抵港後乘的士到石門與友人用膳，打算飯後才到酒店入住隔離，惟用膳期間被市民揭發。

沙田萬怡酒店回應稱，該客人前晚已被即時送往隔離檢疫中心。為慎重起見，酒店已隔離封鎖該客人曾到的房間消毒，及對已知該客人到過的樓層和接觸過的區域全面消毒。

吉豚屋發聲明表示，涉事分店將緊急停業徹底消毒清潔，直至另行通知，而二人曾使用的餐具及餐牌全數丟棄；吉豚屋將檢查所有顧客是否佩戴手帶，呼籲隔離者自律。涉事食店門外貼出告示，稱將休業一天徹底消毒清潔。吉豚屋董事總經理朱榮機譴責有關人等自私，為一己私慾，罔顧700萬市民健康，影響香港抗疫情况。

（抗疫新階段）