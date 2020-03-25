發燒青年斷手帶外出食麵 友報警 弄毁手帶 留學生遭母舉報送隔離營

24人違令送檢疫中心

7屬市民舉報

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨午在例行記者會表示，衛生署至昨日就違反檢疫令共發出408封警告信，是否檢控要視乎證據；重申擅自離開檢疫地點屬刑事罪行，一經定罪，可判監6個月及罰款2.5萬元，又稱一些年輕人未必知道嚴重性，要多加提醒。政府發言人表示，24名違反檢疫令的人中，7人是市民網上舉報而被搜獲，呼籲市民利用網上平台「電子報案中心」、流動應用程式「Tell me@1823」、「1823政府一線通」及各區警署報案室電話，舉報違反檢疫令的情况。

警方昨日在港九新界接獲多個舉報，稱有須接受家居檢疫的鄰居離開寓所，或在街上發現懷疑戴着電子手帶的人。其中一宗事發凌晨零時許，一名24歲來自馬來西亞的姓何男子，懷疑弄斷電子手帶後，偕數名友人於荃灣路德圍一間車仔麵店消夜，其間被一名不太相熟的朋友發現，立即報警。

聞青年發燒 警退開數米

警員到場禁止何離開，並將他帶至店外涼亭，通知衛生署人員到場跟進。當時何無戴口罩，及後致電友人帶來大量衣物、鴨嘴帽、雨衣及口罩給他穿戴。由於正值凌晨，衛生署調派的車輛逾4小時才到場，其間何男的友人不斷在附近叫囂，又阻擋記者拍攝及威嚇「打電話叫人嚟」；及後亦有10多名男女到場繼續叫囂及阻止拍攝，需警員調停。

衛生署人員到場後為男子探熱，發現他正發燒，在場警員聞訊立即退後數米，何男辯稱「著得太多衫」，脫下衣服後反覆探熱，惟結果一直顯示他發燒，衛生署人員即召救護車，將他送往仁濟醫院治理。

店主：難留意是否戴手帶

涉事車仔麵店開業3年多，現時要休業一日全面消毒。李姓老闆娘稱是首次有違反檢疫令的人來光顧，直斥何男發燒仍違令外出，行為極度自私，「留喺屋企，唔好出嚟害人啦！」她認為最緊要做好防疫，已叮囑員工多留意客人有否戴電子手帶，但認為相當難，「佢著長袖衫或者剪咗手帶，好難留意到」。

另外，一名韓國籍男子早前來港時申報在尖沙嘴一間酒店接受檢疫，惟該酒店拒絕接待。他轉至凱悅酒店接受檢疫，惟其間曾戴手帶外出，被酒店職員發現並報警。警方及消防昨午到場處理，案件交衛生署跟進，據悉署方將安排他入住駿洋邨。

據了解，警方昨早亦接獲舉報，兩名來自美國的人入境香港，原擬翌日轉機往其他地方，但須留港接受家居隔離14天，翌日二人違令離開報住地址到機場準備登機，出境時被入境處截獲。另有60多歲長者由內地返港，要接受14天隔離檢疫，其間長者不適，外出看醫生，有醫護看到長者戴有手帶，於是報警。

明報記者

（抗疫新階段）