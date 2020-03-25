六旬患者曾遊澳門 未知是否當地感染

曾帶隊遊「雙牙」 東瀛遊領隊確診

此外，昨增一名66歲男確診者，他曾在3月8日至11日到澳門，包括曾去過幾個賭場，也坐過吊車遊覽。他於3月15日咳嗽、發燒、發冷及喉嚨痕癢。不過，澳門政府稱當地現階段只有輸入個案，社區感染是零。衛生防護中心傳染病主任張竹君表示會研究這個案屬本地感染還是於澳門感染。

東瀛遊助理董事袁灝頤說，該旅行團原訂從3月7日至17日遊覽西班牙及葡萄牙，去程一行21人乘搭土耳其航空TK71航班，從香港經伊斯坦堡，再轉TK1853至巴塞隆拿；3月16日，因收到土耳其航空通知當地禁曾到西班牙的旅客在伊斯坦堡爾轉機，所以他們要改道，先於3月19日乘BA503從葡萄牙里斯本到倫敦，在倫敦過了一晚，翌日乘搭阿聯酋航空EK8飛往迪拜，再乘搭EK380回港。根據港府措施，由3月19日零時零分起，所有曾在中國以外地區逗留的人都須接受14天強制檢疫。

袁灝頤稱，領隊回港後無病徵，交了深喉唾液樣本，於昨日確診。

張竹君稱患者是自願交深喉唾液樣本，未來會繼續加強這方面的工作，以找出無病徵的個案。

國泰同商務艙第二名空姐確診

另外，國泰一個商務艙出現第二名確診的空中服務員。該40歲國泰空姐昨確診，她曾去土耳其及西班牙，3月7日在CX315商務艙工作，3月7日至11日留在西班牙，3月11日在回港的CX320執勤，張竹君稱難判斷她是在飛機還是在西班牙感染。同艙另一患者是37歲空姐，於3月17日確診。

（抗疫新階段）