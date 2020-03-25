再兩健身集團有客中招 分店關門消毒

曾到涉事分店會員 禁去其他分店14日

在尖沙嘴、旺角、銅鑼灣、中環等都有分店的Goji Studios昨在facebook表示，接獲衛生署通知，稱一名男確診者曾於3月13日到訪該公司尖沙嘴會所，該公司會關閉尖沙嘴會所14日作徹底消毒。

本報昨致電Goji Studios黃埔會所，職員稱所有自3月13日或之後曾到訪尖沙嘴分店的會員，將暫時禁止進入其他分店14日。Goji Studios在facebook表示，有關會員的會籍將會自動延長一個月。

翻查資料，Goji Studios於3月19日曾表示會實施多項防疫措施，包括14日內曾離港的人，以及與離港者有密切接觸的人，會被禁止進入會所，會員進入會所前要量體溫等。

另外，在荃灣、北角、堅尼地城等地有分店的健身中心「GO24 Fitness」向會員發通告，稱有確診者曾於3月17日和19日到訪堅尼地城分店，該分店將暫停營業14日，而在3月17日或之後曾到訪堅尼地城分店的會員，14日內不可使用其他分店設施。

（抗疫新階段）