酒吧樂隊7人確診 1女侍應染病 曾中環灣仔3店演出 全沒外遊紀錄

昨增30宗 累計387

本港昨新增30宗確診，涉12女18男，介乎15至66歲，其中19人有外遊紀錄，累計增至387宗確診及疑似個案。昨新增患者包括兩名留學生、一名東瀛遊導遊、一名國泰空務員、一名新來港的外傭。

繼29歲男樂手（第276宗）及39歲男樂手（第343宗）早前確診，昨日同一樂隊再多5人染疫，包括34歲女子（第362宗）、38歲男子（第367宗）、26歲女子（第384宗）、48歲男子（第386宗）及38歲男子（第387宗）。7人全部無外遊紀錄，分別在3月17日至23日病發，其中第362宗個案沒病徵。

張竹君：群眾情緒較興奮

夾Band屬高危

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，患者主要是菲律賓人，樂隊一晚通常到數間酒吧表演，近日曾在3間酒吧演出，包括灣仔謝斐道82號Centre Stage、謝斐道76-84號Dusk Till Dawn，以及中環德己立街38-44號Insomnia，其間沒戴口罩。Insomnia一名30歲女侍應（第360宗）昨亦確診。

根據確診者曾到訪大廈名單，Insomnia位於德己立街44號，另有4名確診者曾到同一大廈，包括互相認識的第191、217、250和332宗個案。

被問「夾Band」是否屬高風險活動，張竹君說樂隊成員關係較密切，表演時沒戴口罩，酒吧較多人聚集，群眾情緒較興奮，現時屬高危活動。至於當時到酒吧的食客會否被列作密切接觸者，她說會追蹤個案的密切接觸者，但食客人數太多，不會追蹤所有人，建議若有人不適，盡快求醫。她說已要求酒吧清洗，但不會要求關閉。

對於政府擬修例禁止酒吧及食肆賣酒，她說相信對控疫有些作用，但強調除飲酒以外，市民也應停止飯局等聚會，強調只要有人聚集，一旦鬆懈，就有傳染風險。

蘭桂坊Insomnia昨午照常營業，灣仔Centre Stage、Dusk Till Dawn傍晚張貼告示暫停營業。Dusk Till Dawn員工稱，該店與Centre Stage及Insomnia「算是同一老闆」，承認樂隊上周曾到店內演出。本報昨晚曾致電上述3間酒吧查詢，均無人接聽。

Dusk Till Dawn對面酒吧的員工說，上周三曾見樂隊到Dusk Till Dawn演出，他們曾坐在路邊喝酒。至於其他已公布確診者曾駐足的酒吧包括蘭桂坊Volar、蘇豪Kagesha Lounge、Draft Land及Kinship，昨全部暫停營業。

百人派對群組添一宗

至於3月14日黃竹坑聯合工業大廈Studio 9逾百人的派對，昨再多一名49歲男子染病，累計染病參加者增至5人。張竹君說仍在計算出席人數，已由搞手通知參與者，她呼籲參加者若現病徵，要立即求醫。

本地其他群組亦繼續爆疫，長沙灣昌隆工業大廈群組再多一人確診，該54歲男子為早前兩名確診者的同事；愉景灣酒店婚禮群組亦多一名33歲男子染病。

明報記者

（抗疫新階段）