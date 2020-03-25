麥當勞停晚上堂食 其他連鎖店暫未變

社協憂「麥難民」無處容身

麥當勞表示，因應疫情下確診人數不斷上升，為保障僱員與顧客的健康及安全，宣布由今日起至4月7日期間，所有餐廳在下午6時後只設外賣及麥麥送服務，包括24小時餐廳。為配合新營運安排，麥當勞稱，該兩星期內，市民若於下午6時至午夜12時使用麥麥送服務，將會免運費。

麥當勞續稱，所有餐廳暫不接待正接受強制檢疫者，但有關人士可使用麥麥送服務，若外送地址屬確診或家居隔離者的住所名單內，外送員會將食物送到大廈大堂。麥當勞行政總裁黎韋詩表示，集團調整營運模式，不鼓勵堂食，只設外賣及麥麥送，希望能做到減少社交接觸。

麥當勞：會勸離露宿者

已找社工機構幫助

本報向其他連鎖快餐集團查詢會否因應疫情推出不鼓勵堂食的措施。大家樂回覆稱，會提前於下午5時供應晚市外賣產品，另有特快提取外賣餐款；餐廳亦不接待正接受強制檢疫的人；但未正面回應會否取消晚間堂食服務。

大快活回覆稱，暫未有計劃暫停晚市堂食服務，會視乎客人需要再考慮。美心回覆稱，對於疫情下的安排暫時未有補充。肯德基則暫時未有回覆。

不過，過往不少「麥難民」會在24小時麥當勞內留宿，新安排意味這批露宿者將不能留宿。麥當勞發言人說，屆時將因應各分店實際情况，將堂食範圍以膠帶圍着或局部關燈處理，若有露宿者希望入內，職員會盡量勸喻他們離開，並已聯絡一個社工機構協助露宿者。

社區組織協會社區幹事吳衛東說，去年曾做實地調查，在全港逾百間麥當勞分店發現448名「麥難民」，人數較2013年的57名大增近7倍，而且「留宿期」愈來愈長。他稱新安排將令露宿者失去容身之所，已有「麥難民」向他求助，認為政府應肩負責任，開設臨時收容所予露宿者過夜。

（抗疫新階段）