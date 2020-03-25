禁賣酒惹反彈 林正財：政府願調整 業界3類意見：限14天 先管客量 停市兩周

政府擬更有效限聚集

未有細節

政府消息稱，政府或會調整「禁酒令」，希望對規管聚集方面更有效和範圍更廣，但未有細節。林正財昨日解釋，當初提出禁酒建議時，主要是針對因喝酒而聚集、增加交叉感染風險的行為，而這手段是最快亦較有效；不過任何手段都要立法，因此若社會提出更有效的方法阻止此等行為，政府會聽取參考。他補充，疫情變化大，務必要短時間內有結論，否則再拖延對抗疫不利。

酒業及飲食界受訪者目前主要有3類意見，包括酒吧業協會提出的日落條款方案，錢雋永稱，料政府難完全撤回方案，故希望採取主導提出反建議，業界初步「底線」是禁售只能實施14日，14日後檢討需否再續；政府另須補貼受影響商戶，如參考英國代企業向員工支付最多八成薪金。

業界倡先行政規管食肆

如禁市須補貼開支

香港酒類行業協會會長何耀康則建議，政府應先以行政手段規管食肆，如要求座位保持適當距離、限制食客人數等，最後關頭才考慮立法。他稱內地不少酒吧食肆復市，其間會有執法人員巡查，如視察現場是否做足清潔，港府可仿效類似做法，他並認為肺炎與喝酒無關，關鍵是市民防疫態度，不希望政府扼殺業界生存空間。

不過，亦有飲食界要求政府用「最辣手段」，在有補貼的前設下，要求所有食肆停業兩周，中小企食店聯盟召集人林瑞華認為，這樣做才能徹底遏止疫情，「禁酒咁唔湯唔水」會致「雙輸」：既未必能防止人們聚集，又要犧牲業界利益。他說飲食界去年生意額約1100億元，一半支付租金、人工，兩周開支約20億元，認為政府「付得起」。

（抗疫新階段）