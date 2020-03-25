湯家驊批禁酒理據 法界倡限聚集 大律師會沈士文：疫情嚴峻限人合理 要設時限

就本港能否效法英國、德國、法國等國家實施「禁足令」或限制市民聚集，湯家驊和部分法律界人士均稱個人權利非絕對，以保護公共衛生理由，政府有權援引599章法例限制市民自由。

湯：看不到對控疫有大幫助

坊間質疑禁賣酒但不禁聚集，無法達到防疫目的。行會成員湯家驊說「飲酒和感染無直接關係」，外國是關閉酒吧、不提供聚集地方，這樣有助遏止疫情；反觀特首的建議只禁賣酒，看不到對控制疫情有多大幫忙，更可能予人錯覺「不飲酒就無所謂（不會被感染）」。

政府擬推「禁酒令」，大律師公會執委沈士文認為，人群聚集有很多不同原因 ，在有賣酒的地方聚集只是整個防疫工作上的「一個小範圍」，可能有人會質疑為何公共交通、飲宴等其他聚集又不限制，若禁酒令受法律挑戰，政府上到法庭便要解釋。他認為，政府是「貪快」，若有全面政策限制人群聚集，「解釋會好些」。

據悉，政府內部除了研究限食肆經營時間，更研究過限制人群聚集數目的規限。另英國昨起實施「居家令」3周，如必非要全民要留在家中，並禁止兩人以上聚會。

端看平衡輕重

同稱個人權利非絕對

至於香港應否效法外國禁止一定人數聚集，湯家驊指出，第599章賦予食衛局長和「特首會同行政會議」立例的範圍很廣泛，可訂立規例限制人群聚集，短時間的措施不影響個人權利；他稱個人權利非絕對，國際人權公約亦有條文指公共衛生可凌駕部分個人權利（見兩表）。

沈士文稱，在《基本法》、國際人權公約中，自由出入、行動自由、商業活動都不是絕對和不可受限的，若政府因公眾利益而推出新政策或法例，法庭會用均衡比例測試（proportionality test）檢視是否合理限制，包括是否為公眾利益、公共秩序和衛生，以及政策和目的要成正比。他舉例，現時政府亦透過法例要求部分人入境後要隔離，這限制了出入自由和隨意外出。被問到限制聚集是否合理，他說若疫情發展嚴峻，相信亦合情合理，但限制要設時限，否則易被挑戰。

陳淑莊：須解釋防疫關係

公民黨大律師陳淑莊說，更嚴厲的限制聚集措施是否合理，視乎影響範圍、措施和目的之因果關係、時間的影響是否有限度、有否其他方法同樣能達到目的等。至於禁酒令，她說現未有條文內容，但政府要解釋清楚與防疫的因果關係，認為關鍵是要防止「無預防措施社交接觸」。

業界不排除覆核

有稱「不如搞好生意」

酒吧業協會副主席錢雋永說，如政府不讓步，不排除考慮工業行動或提出司法覆核；香港酒類行業協會何耀康表示不考慮司法覆核，因為不知官司時間多長，「不如放心機搞好生意，亦不想在疫情時添煩添亂」。本報向負責草擬禁酒規例的律政司查詢規例內容，律政司發言人稱正積極研究相關事宜。

明報記者

（抗疫新階段）

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