非政府機構彈性在家工作

非政府機構包括生產力促進局、個人資料私隱專員公署、香港賽馬會、科技園公司、數碼港等均表示，已實施特別上班安排，除提供必需及緊急服務的人員，其他人員可彈性在家工作。貿易發展局稱，員工分為兩組，輪流隔天留在家中或返回公司上班。

此外，上述機構亦因應疫情將大部分活動取消或延期，或改以網上進行，以減少人群聚集。馬會維持賽馬活動，但除練馬師、騎師、相關職員及負責監察的董事外，只容許參賽馬的馬主入馬場，馬場只會開放部分馬主廂房；於非賽馬日開放的場外投注站及馬場亦暫停提供服務直至4月2日。

多個私人機構則延續早前於2月實施的工作安排。信和集團昨回應稱，本周起向員工實施彈性工作安排，包括在家工作、彈性上班及午膳時間、利用視像會議等，以減少人群聚集；而維持物業管理服務的值勤員工，每日獲提供口罩、手套和護目鏡等個人防護裝備。新鴻基地產要求所有員工進入辦公大廈前接受體溫檢查，並為所有前線員工提供口罩，但暫未有在家工作安排。

（抗疫新階段）