兩旅社停業 被指拖款615萬

民主黨接924求助 已報海關

旅遊業議會稱，愛飛旅遊有限公司和捷達假期有限公司前日宣布即時停止營業，前者營業名稱為「愛飛、We Fly」，後者營業名稱為「捷達假期、Wee Travel、You Fly、U Fly、GoGoGo Travel」，議會昨終止其旅行社會籍，並且收到810宗相關旅客求助個案。據悉，正辦理退款而受影響的機票估計有數千張。

10多人昨到荔枝角一幢商廈的GoGoGo Travel及We Fly店外抗議。陳先生稱去年透過Go Go Go Travel以1.1萬元購買往東京的機票，本月初因疫情打算改期，惟旅行社稱只可退票，退款需時半年。另有人稱2月透過We Fly訂購6張機票往東京，涉1.7萬元，但因疫情遂申請退款，航空公司稱已退款，We Fly卻一直無退款。

消委會委員兼民主黨消費者權益政策副發言人袁海文稱，有關旅行社部分欠款早於去年9月累積，而早前政府發放8萬元援助旅行社，惟旅行社「錢就識拎，責任就唔負」，指明知無法營運仍收訂金屬刑事罪，他已向海關報案，並研究為受影響旅客入稟索償。

黃碧雲籲修例 律師料難追討

民主黨立法會議員黃碧雲稱，《旅行代理商條例》只保障在機票、酒店、當地旅遊活動3項服務中已訂購其中至少兩項的旅客，籲政府修例。律師沈運華說，公司清盤時資產先發還債權人，之後予清盤人還債，料旅客索償機會渺茫。

（抗疫新階段）