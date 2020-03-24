16旅社熄燈爭免租 函政府促補貼 稱無新支援恐爆裁員潮

由20多間大型旅行社組成的香港旅行社解困大聯盟，本月13日向恒隆地產爭取4月減租，但一直未獲回覆，故號召位於恒隆中心5樓及6樓的16間旅行社，包括永安旅遊、康泰旅行社、新華旅遊、中旅社、捷旅旅遊、專業旅運等，昨起一連3日關燈，爭取恒隆地產4至6月免租、7至9月減租五成。

康泰新華中旅稱未擬裁員

據了解，恒隆地產於2月向旅行社減租約兩成，3月減租約五成。大聯盟召集人、中旅社副董事長姚柏良表示，恒隆中心租金高昂，每間旅行社動輒每月逾10萬元，對成本構成極大壓力，冀4月租金最少減半。他現雖未聽到有旅行社擬裁員或結業，但預期6月前旅行社不會有收入，今日將去信財政司長陳茂波要求補貼旅行社行政及員工開支，並稱若政府不進一步支援旅遊業界，憂業界下月或爆發裁員潮。

康泰、新華旅遊、縱橫遊、中旅社均表示未有打算裁員，永安至裁稿前未有回覆。旅遊界立法會議員姚思榮表示，現時難以預料旅遊業會否現裁員潮；又指政府向每間旅行社批8萬元資助及李嘉誠基金的5萬元資助，有助支援微型旅行社，卻未能解決中型旅行社資金壓力，因中型及大型旅行社面對龐大租金及人工成本。

恒隆：2月起寬減 續商討

恒隆地產回應，自去年下半年已因應社會事件，按租戶情况寬減租金，今年因應新型冠狀病毒疫情對租戶的打擊，提供或延續之前的租金寬減，而針對旅行社租戶，恒隆2月起已寬減租金，並將繼續與租戶商討。

旅遊署：政府已推多輪措施

旅遊業議會早前向政府提出三大訴求，包括協助旅行社與航空公司等供應商磋商旅行社訂金的退款安排、支援旅行社員工、呼籲業主為旅行社大幅減租，並將約見政府商討。旅遊事務署回應，明白旅遊業在疫情下受很大影響，政府已推出多輪措施紓緩業界壓力，亦一直與旅議會和業界密切溝通，共同應對疫情，並聽取和採納意見。

明報記者

（抗疫新階段）