教協調查：八成稱校方極缺口罩

教協本月19至21日以問卷訪問4553名中小學、幼稚園及特殊學校的教協會員。在了解校內口罩存貨的受訪者中，逾八成稱其校嚴重欠缺口罩，不足半成稱學校有足夠口罩。有建議指學校應縮短暑假讓學生追回學習進度，教協會長馮偉華說，教育局應就調節暑假向學校發指引，讓各校可與教師及家長商討，按其網上教學進程及追回進度所需時間，而縮減暑假。

民建聯亦在本月訪問662名中小學家長，當中逾兩成希望學校復課後延遲考試及縮短暑假，17%希望暑假補課。民建聯副秘書長顏汶羽說，希望學校盡量壓縮暑假補課，讓學生可放暑假，並追回學習進度。

校長：考慮中五生提早開始學期

灣仔區校長聯會主席戴德正昨接受港台《千禧年代》電話訪問時說，電子學習無法取代面授課堂，不能追回學習進度。他說中五生明年應考DSE，會考慮讓他們提早開始下學期，並安排較密集課程，其餘學生則可於下學年追回進度。2月尾教育局宣布最早4月中復課時，局長楊潤雄稱學校原則上毋須縮短暑假，但可按需要酌情安排部分年級補課。

（抗疫新階段）