IB考試取消 港38校受影響

英基：獲承諾無損大學申請機會

據IBO回覆本報查詢，本港共有38間學校參與本年5月份的考試。屬下有7間中學開辦IB課程的英基學校協會回覆稱，有約1000人應考，稱校方仍與考試局方面商討取消考試的安排細節，但獲承諾不會影響同學的學歷資格及大學申請機會；香港加拿大國際學校稱，有114名學生應考IBDP，仍待IBO公布更多指引。

考生倡要求學校交試卷 一併檢視

應屆IBDP考生孫仲文認為，IBO應同時參考校內功課表現及預計分（Predicted Grade），因前者評分準則空泛。他又稱，不同學校估算學生成績標準不同，建議IBO檢視預計分時，要求校方附上試卷或其他證據，並參考學校以往計算學生預計分的準確程度，確保水平一致。另一考生Anjalika說，預備考試已久，取消難免感到沮喪（frustrated），但想到疫情嚴峻，應避免人群聚集。

英倫海外升學中心升學總監容顯欣稱，IB課程持續評估學生表現，估算預計分的準確度較其他考試高，但始終有學生「最後才發力」，對他們多少都有影響。

另外，英基行政總裁葛琳昨向家長發信，稱本學年經歷社會動盪及新冠肺炎疫情，明白對學生及家庭構成重擔，校董會昨晚決定不增加下學年學費，維持本年水平。據英基校網，中小學每年學費介乎9.85萬至17.54萬元。

（抗疫新階段）