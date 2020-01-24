口試取消 DSE中文餘卷佔分上調 閱讀寫作卷增至28% 教師：最影響邊緣考生

明報記者

考評局昨公布中英最新評分安排（見圖），被指是「死亡之卷」的中文閱讀卷、寫作卷，評分比重分別由24%增至28%；聆聽及綜合能力由18%增至20%；校本評核由20%調至24%。

籲現多溫範文取分

香港教育專業人員協會理事、中文科教師張珉聰稱，改動對及格邊緣、取得介乎2至3級的考生影響最大（第3級是大學門檻），過去有考生靠口試分拉高整體科目得分，由不及格變及格；又稱部分學生說話溝通能力佳，尤其讀寫障礙學生靠說話帶動中文學習，口語取消及加大紙筆評估佔分比重，做法不公平，亦打擊學生士氣。

張珉聰稱，學生自中四起花不少時間練習口試，新安排對師生「殺個措手不及」，建議保留中文說話部分，按學生在校說話能力表現評分。

寧波公學中文科教師王美琪稱，部分學生閱讀表現平庸、文字工夫一般，靠說話卷取得5*、5**級「拉上補下」，改動對學生有一定影響。距離考試尚餘一個多月，她稱，學生可把握時間溫習範文，「在閱讀卷，學生白話文篇章表現相若，如果於範文盡取分數，可靠此突圍」；而在寫作卷，她提醒學生注意立意、審題及選材，建議中規中矩的學生挑選能力可應付、得心應手的題目，不要「求突破得過火」，不要在寫作時加入韓劇情節或不倫不類的內容。

英文科校本增至25％ 教師料利學生

至於英文科，考評局稱，英文口試及校本評核皆考說話能力，取消口試後，將其所佔的10%分數加至校本評核（SBA），令校本評核由比重15%增至25%。

廠商會中學英文科主任鄧美儀稱安排對學生「有些着數」，因校本評核涉中五及中六在校評估，學生於熟悉環境可發揮應有表現，但在外考口試較大可能怯場、「分數會打折」；她稱，SBA分兩部分，於中五及中六進行，一般有小組討論及個人短講，但學校因疫情停課，已改為2月底用視訊會議程式Zoom為學生個人短講評分。

（抗疫新階段）