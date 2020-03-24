滯鄂回港隔離 母子趕鎖國前返澳洲

【明報專訊】港人李女士與在澳洲留學的兒子，本月初由湖北乘包機回港，入住駿洋邨兩周，兒子原定檢疫期完結後馬上回澳洲上學，他們檢疫期最後一天（19日）恰恰遇上澳洲宣布「鎖國」，禁非公民入境，兩母子與衛生署據理力爭，終獲放行，並於香港時間周五澳洲禁令限期生效前，乘搭最後一班航班抵達澳洲，現於當地居所再次接受隔離檢疫。
力爭提早離營 終趕及最後班機
李女士於1月初與14歲兒子到武漢探親，卻因封城滯留逾月，兒子錯過開學。兩母子本月初乘港府包機抵港，入住駿洋邨接受14天檢疫。他們原獲安排周五凌晨離開，盼離邨後盡快回澳洲。詎料，兩人檢疫期最後一天（19日）的早上，澳洲宣布於當地時間20日晚9時起禁非公民入境，持留學簽證及陪讀簽證的母子將不可入境。李得悉消息，馬上崩潰大哭，央求駐守駿洋邨的民安隊員讓他們提前離開，但對方說無法酌情處理。
萬念俱灰之際，李情急智生，想起自己是於本月5日晚上7時入邨，按檢疫14天的要求，應在19日晚上7時完結，而非20日凌晨。她致電衛生署據理力爭，署方終允二人晚上7時離營，他們即趕赴機場，乘澳洲禁令生效前最後一班由香港前往澳洲的航班。
兩母子風塵僕僕，李女士臨離開前，在登機閘口接受訪問說「成個人都震緊」。母子上周五順利在禁令生效前抵達澳洲，及後需在家中再接受14天檢疫，算上武漢和香港，兩人在三地被隔離合共逾3個月。李說對強制檢疫已經麻木，對此番經歷，笑言「一定要買六合彩」。不少外地留學生近日紛紛趕回港，她說得悉朋友的子女買不到機票回家，發現「原來小朋友在身邊，已經要知足」，慶幸兒子不用在異鄉獨自抗疫。
明報記者 艾博瑜
（抗疫新階段）
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