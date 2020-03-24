助團友離開摩洛哥 新華：政府一點幫助都沒有

【明報專訊】疫情下多國設出入境限制，昨日仍有約50名港人滯留北非國家摩洛哥，包括新華旅遊3名團友及1名領隊。新華旅遊總經理蘇子楊稱，旅行社需自行爭取機位協助團友離開當地，過程中沒獲政府協助。入境處回覆稱，保安局及入境處會透過中國駐當地大使館及有關旅行社等了解及跟進。入境處亦接獲80名滯留秘魯的港人求助，港府會循多方面跟進，協助有關港人返港。
各國撤僑包機 稱找機位已超旅社能力
入境處：會向駐當地大使館跟進
新華旅遊共28人的旅行團中，24人已離開摩洛哥，循不同途徑返港。蘇子楊說，已離開的團友均靠旅行社自行爭取機位，「政府一點幫助都沒有」；該旅行社目前仍有3名團友及1名領隊滯留當地，旅行社正努力為他們找機位回港。蘇又說，現時進出摩洛哥的均是各地政府撤僑包機，未能循任何系統購票，「（找機位）已超越旅行社能力」。滯留摩洛哥的港人吳小姐說，於當地時間前日早上，入境處曾聯絡她身患糖尿病的丈夫索取藥單，並稱已轉交中國大使館，未有提及回港安排。
旅遊界立法會議員姚思榮稱，得悉法國派包機到摩洛哥撤僑，正了解可否接載當地港人。他說一直與保安局聯繫，局方表示會加強留意滯留摩洛哥港人情况。他認為當局反應可「快少少」。
80港人滯秘魯 30為團客
入境處稱，截至昨午6時共接獲150名港人有關摩洛哥返港求助，包括70名旅行團成員，其中102人已返港或已作返港安排。
另外，入境處稱，截至昨午6時接獲80名滯留秘魯港人求助，涉及30多名旅行團成員。滯留秘魯城市庫斯科（Cusco）的港人王先生說，曾替患青光眼但缺藥的太太外出買眼藥水，遭軍人截查，對方語氣不友善，且語言不通，無法溝通，令他感不安。他說太太出現高山症狀，早上起牀時呼吸困難，擔心會惡化。
譚文豪：持BNO可上英包機
接獲滯留秘魯港人求助的立法會議員譚文豪說，得悉英國將派包機撤僑，曾向英國駐港總領事館查詢，獲告知持ＢＮＯ護照的港人可登機。他說當地港人目前主要集中處在庫斯科，未知英國包機會到秘魯哪個機場，亦未知港人如何循陸路到機場。
入境處稱，特區政府關注摩洛哥及秘魯實施措施以及對當地港人的影響。保安局及入境處繼續與外交部駐港特派員公署、相關大使館、旅議會、旅行社、當事人及其家屬保持聯繫，跟進事件。