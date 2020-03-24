助團友離開摩洛哥 新華：政府一點幫助都沒有

各國撤僑包機 稱找機位已超旅社能力

入境處：會向駐當地大使館跟進

新華旅遊共28人的旅行團中，24人已離開摩洛哥，循不同途徑返港。蘇子楊說，已離開的團友均靠旅行社自行爭取機位，「政府一點幫助都沒有」；該旅行社目前仍有3名團友及1名領隊滯留當地，旅行社正努力為他們找機位回港。蘇又說，現時進出摩洛哥的均是各地政府撤僑包機，未能循任何系統購票，「（找機位）已超越旅行社能力」。滯留摩洛哥的港人吳小姐說，於當地時間前日早上，入境處曾聯絡她身患糖尿病的丈夫索取藥單，並稱已轉交中國大使館，未有提及回港安排。

旅遊界立法會議員姚思榮稱，得悉法國派包機到摩洛哥撤僑，正了解可否接載當地港人。他說一直與保安局聯繫，局方表示會加強留意滯留摩洛哥港人情况。他認為當局反應可「快少少」。

80港人滯秘魯 30為團客

入境處稱，截至昨午6時共接獲150名港人有關摩洛哥返港求助，包括70名旅行團成員，其中102人已返港或已作返港安排。

另外，入境處稱，截至昨午6時接獲80名滯留秘魯港人求助，涉及30多名旅行團成員。滯留秘魯城市庫斯科（Cusco）的港人王先生說，曾替患青光眼但缺藥的太太外出買眼藥水，遭軍人截查，對方語氣不友善，且語言不通，無法溝通，令他感不安。他說太太出現高山症狀，早上起牀時呼吸困難，擔心會惡化。

譚文豪：持BNO可上英包機

接獲滯留秘魯港人求助的立法會議員譚文豪說，得悉英國將派包機撤僑，曾向英國駐港總領事館查詢，獲告知持ＢＮＯ護照的港人可登機。他說當地港人目前主要集中處在庫斯科，未知英國包機會到秘魯哪個機場，亦未知港人如何循陸路到機場。

入境處稱，特區政府關注摩洛哥及秘魯實施措施以及對當地港人的影響。保安局及入境處繼續與外交部駐港特派員公署、相關大使館、旅議會、旅行社、當事人及其家屬保持聯繫，跟進事件。

（抗疫新階段）