明起禁外國人入境 議員批未封內地人

對於港府暫時對外國人封關，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為做法合適，因外國未必為市民檢測病毒，患者感染後或因病徵輕微而不自知，將病毒帶到香港。

台澳入境須檢疫 歐美抵港須測毒

特首林鄭月娥昨說，必須進一步防止輸入個案，盡量切斷病毒在全球和本港境內的傳播鏈，宣布明日凌晨起計為期14日，所有非本港居民從海外國家搭飛機抵港將不准入境；內地、澳門和台灣入境的非本港居民，若過去14天曾到海外國家和地區亦不准入境；香港機場亦會停止所有轉機服務；以及所有從澳門和台灣入境、包括港人和非本港居民，亦須強制檢疫14天。

林太亦稱，政府需盡快識別無病徵抵港者，將規定每名來自歐洲、英國和美國的抵港者，須按衛生署指示接受病毒測試，每人會獲發樣本瓶，並須在指定時間內將深喉唾液樣本交到指定診所。她稱，過去周末已完成測試的143個樣本中，這些無病徵者的樣本全部呈陰性。

林鄭：港人配偶或准入境

被問到政府措施是否太慢，林太稱不認為封關太遲，稱每次措施都要按疫情變化。她說，有關非港人不准入境的措施，若入境的是港人配偶，基於人道理由或有特殊安排而允許入境，政府會視情况再決定是否推出「更辣」措施。按政府公布，已登記的澳門居民，仍可在抵達香港機場後乘坐澳門安排的專車送回澳門，而各地政府人員包括領館人員、香港居民的配偶或未成年子女等，均豁免檢疫規定。

郭家麒倡非港人須赴隔離營

公民黨郭家麒稱，疫情相當嚴峻，目前全港負壓病房已使用七成，若政府不採取行動，負壓病房將爆滿。他認為，政府需最少強制所有非港人到隔離營檢疫，以防社區爆發。民主黨黃碧雲批評，政府措施「永遠慢其他國家幾拍」，只要有一名超級傳播者，將導致社區大爆發，促政府果斷全面封關。

民建聯主席李慧琼認為，所有入境者須強制接受病毒測試，直至檢測結果呈陰性，才可接受家居檢疫。實政圓桌召集人田北辰認為應暫時禁止非港人入境，批評封關措施一直有漏洞。

（抗疫新階段）