設舉報熱線 嚴打違檢疫令 郭家麒憂變相鼓吹「篤灰」 葛珮帆倡重罰阻嚇

警方在facebook表示，昨晚收到資訊科技總監辦公室通知，稱馬鞍山有家居檢疫者涉嫌曾違令離開住所。警員到其住所尋獲該人，送往火炭駿洋邨強制檢疫。另外，晚上9時許西洋菜南街一單位，一對持香港身分證南亞裔母子拒絕前往駿洋邨，警方到場，擾攘近兩小時，母子終被送上旅遊巴接走。

違令用膳打波者已尋獲 稍後檢控

近日有戴手帶者在社交媒體教人剪下手帶外出，亦有人到食肆用膳。前日亦有網民發現有戴手帶的男女在山頂打籃球，林太稱警方已迅速行動，尋獲相關人等，正安排他們入住檢疫中心，稍後會檢控。

林太再度呼籲接受強制檢疫者不要以身試法，強調要承擔法律後果。她稱警方會加強巡查消遣、娛樂地方，搜查有否離開家居的人，而律政司檢控科會盡快提交有關案件給法庭審訊。她亦表示，市民樂意履行公民責任，透過不同政府熱線舉報，因此政府會盡快成立一個舉報熱線，以便市民提供資料。

現時入境旅客要填報健康申報表，保安局長李家超就提醒，提供虛假聲明是嚴重罪行，最高刑罰是入獄14年。

食衛局熱線長爆 新熱線詳情未知

據了解，現時警方若收到999報案稱發現有戴手帶者外出，會派員了解，並會與衛生署核查資料。至於林太昨日提及的舉報熱線，本報向警方及衛生署查詢有關詳情，但至截稿前未獲回應。現時食衛局已有一個關於新型肺炎的熱線，但據知因為多人查詢常未能即時接通，故政府要會研究是否開設一個新電話熱線處理舉報個案。

公民黨立法會議員郭家麒表示，政府為防止病毒傳播而設立舉報熱線「唔可以話錯」，但認為這與警方去年就反修例事件設立的舉報熱線一樣，變相鼓吹互相「篤灰」、監控。他擔心港人日後習慣「篤灰」，會愈來愈似內地文化。民建聯立法會議員葛珮帆說，該黨也接到不少檢疫者疑違規的投訴，但目前政府的熱線難以接通，另設舉報專線是好事，但她稱重點不是在舉報，而是警方加強執法，然後重罰以儆效尤，提出違規者要入隔離中心、被捕不能保釋，甚至表明違者要坐監，才有阻嚇力。

明報記者

（抗疫新階段）