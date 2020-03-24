何栢良促戒嚴級防疫 林正財籲管制婚宴等

何：可禁酒樓堂食 只准外賣

何栢良說，現時已出現社區爆發，應將社交活動減到最低，以免香港成下一個武漢。他建議政府考慮暫停部分牌照，如酒樓、酒牌，或設立特別要求，如取消堂食，只准外賣。他說，即使98%市民合作，只要有1％至2%市民不負責任繼續外出社交，最終可能要醫護人員及社會「找數」。

林：剩一成宴會亦可成傳播鏈

林正財則稱，從數據顯示，酒吧似乎是確診者常去的地方，過去亦有數宗小型社區爆發源自婚宴，雖然業界稱現有九成婚宴已取消或延遲，但即使只餘一成宴會舉行，一不小心，亦可成傳播鏈。他說不排除推行其他任何措施，包括公共交通工具要提早收車，以交通去控制人流。

醫學專科學院昨發稿，認同減少社交接觸是迫切措施，支持商戶縮短營業時間、轉換營運模式、或暫停營業。

九巴回覆稱，巴士服務時間及班次須運輸署批核，現時沒有收到署方提出更改。新巴及城巴回覆稱，沒收到政府要求提早結束巴士服務時間，任何服務時間之更改均須先得運輸署批准。

（抗疫新階段）