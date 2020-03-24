Now新聞剪片員中招 有節目要暫停

關樓層 緊密接觸同事自我隔離

據悉，初步確診的Now TV剪片職員在灣仔電訊中心3樓工作，上周曾與同事聚餐。Now新聞台發言人昨晚證實一名剪接部員工初步確診，已關閉有關員工工作所屬的整個樓層作徹底消毒，曾與該名員工有緊密接觸的人會安排14日自我隔離。發言人說，新聞報道將繼續，部分需要在錄影廠進行的節目將暫停，另有部分節目會轉到新樓層拍攝。據悉，需要暫停的節目包括今早播出的《時事全方位》。據了解，港台教育電視一名女職員為初步確診Now剪片男子的密切接觸者，她沒有病徵，近日不用回公司工作。

捷榮3確診 曾油塘客家好棧聚餐

一名62歲男子（第338宗）昨日確診，他是仁濟醫院內科女護士的父親，任職位於葵涌葵德工業中心的捷榮集團。他曾與女兒於2月24日至3月3日到土耳其旅行。據悉，他於3月9日與兩名同事，包括40歲銷售部男職員（第229宗）及66歲男（第337宗）在油塘客家好棧出席私人聚餐，66歲男同事飯聚後4天病發，62歲男及40歲男則於16日病發。本報昨到葵德工業中心觀察，見大廈貼出通告稱有單位的員工確診，已作全面消毒。

捷榮國際控股有限公司發言人表示，集團已安排與銷售部員工有密切接觸的34人到私家醫院或診所接受病毒測試，其中14人呈陰性，預計明日之前會有餘下檢測報告。

另外，位於荷里活道66號、一間有賣酒的餐廳亦有3名員工染疫，衛生署正追蹤相關的16名員工。除了在3月21日確診的48歲男（第266宗），該公司昨新增兩名確診者，包括25歲女（第319宗）及41歲男（第342宗）。

國泰航空昨增加兩宗確診個案，累計增至7宗，除了6名空中服務員，另有一名30歲男管理層（第346宗）確診，他曾到英國及西班牙，並在英國與確診者見面。國泰發言人稱，該職員由3月9日起休假外遊，回港後沒踏足國泰城，不會對上址構成傳染風險。

星巴克染疫管理層曾到6分店

此外，昨新增3名外傭確診，她們均與僱主外遊後確診。恒生銀行九龍城分行一名員工昨初步確診，他曾於3月17至19日回到九龍城分行上班，工作期間全程戴上口罩。星巴克發言人稱，一名任職管理工作的職員於3月14日出席愉景灣婚宴後確診，該員工曾到訪的6間分店均已關閉及消毒。

（抗疫新階段）